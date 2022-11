Nous savons tous combien la DeLorean DMC-12 nous est chère grâce à la saga cinématographique Retour vers le futur. Cet exemplaire abandonné a été découvert par les gars de Car & Classic. Elle date de 1982, est équipée d'une boîte de vitesses manuelle et est dans un état récupérable, bien qu'il y ait beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas pour rien qu'on dirait que la voiture a été laissée de côté pendant quelques années.

État récupérable

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la voiture ne semble pas avoir de bosses importantes ou de dommages extérieurs. De plus, les jantes en alliage sont d'origine, ce qui est une excellente nouvelle. En revanche, la calandre est absente, il faudra donc en chercher une sur le marché de l'occasion.

L'intérieur est très sale, mais tous les éléments sont d'origine, y compris la stéréo. De plus, le volant est à gauche, ce qui est toujours un plus (sauf si vous vivez en Grande-Bretagne, bien sûr).

De l'échec à la réussite totale

La question que l'on peut se poser est la suivante : une fois restauré, le garderez-vous ou le vendrez-vous pour une somme d'argent conséquente ? En fin de compte, le marché des DeLorean vit dans une sorte de "bulle" et il est facile de faire des affaires avec des exemplaires prêts pour la route.

Il est intéressant de noter que la DeLorean DMC-12 a été un échec retentissant pendant ses deux années de production (1981 et 1982). En fait, la DeLorean Motor Company a déposé le bilan en octobre 1982, après avoir produit seulement 9 200 unités. Mais les choses ont changé lorsqu'il est apparu dans le film Retour vers le futur de 1985. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.

Seulement 130 ch

Cette voiture, avec ses portes à ouverture papillon et sa carrosserie en acier inoxydable non peinte, a été conçue par Giorgetto Giugiaro et construite en Irlande du Nord, mais sa qualité de fabrication laissait beaucoup à désirer, ce qui a entraîné de nombreuses pertes en réparations et en remplacements.

De plus, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la DeLorean DMC-12 ne bénéficie pas de hautes performances, puisqu'elle doit se contenter d'un modeste moteur V6 2.9 de 130 ch, provenant de Peugeot, Renault et Volvo. Quoi qu'il en soit, nous vous laissons avec les photos d'un autre exemple abandonné depuis 32 ans.

