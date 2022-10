En mai dernier, nous vous parlions du retour de la DeLorean avec l'Alpha5, un coupé électrique développé avec la collaboration d'Italdesign par la société américaine qui a acquis les droits commerciaux de la marque originale. Quelques mois plus tard, une nouvelle DeLorean devrait bientôt faire son apparition, mais totalement différente de l'Alpha5 vue à Pebble Beach cet été.

Kat DeLorean, la fille de John (le fondateur de l'entreprise), a annoncé qu'elle présenterait une voiture de sport appelée Model-JZD avant la fin de l'année.

La voiture, mais pas que

L'entreprise fondée par Kat DeLorean s'appelle DNG Motors (pour "DeLorean Next Generation Motors"). Selon les informations du site officiel, la marque commencera la production de la JZD (du nom de John Z. DeLorean) à partir de janvier 2023 à Détroit, dans le Michigan.

Pour le moment, les informations et les photos sont encore rares, mais DNG affirme que l'équipe d'ingénieurs sera composée de "certains des meilleurs cerveaux de l'industrie automobile, des ingénieurs qui rejoindront certains des concepteurs de la DeLorean originale". En outre, la marque poursuit en affirmant que "DNG Motors sera quelque chose de jamais vu auparavant dans le secteur, en mettant l'accent sur les personnalités et la marque en elle-même".

En dehors de l'automobile, DNG Motors prévoit de lancer des programmes d'études spéciaux pour certaines écoles spécialisées, mais aussi de conclure des partenariats avec d'autres constructeurs afin d'amorcer une transition vers une mobilité plus douce et plus vertueuse.

Aucun lien avec DMC

DNG Motors précise qu'elle n'est en aucun cas liée à la société qui a conçu la "nouvelle" DeLorean. Cela signifie que le modèle "teasé" par Kat DeLorean et présenté sur les photos arrivera non seulement avant l'Alpha5 (les rumeurs annoncent une arrivée de ce modèle en 2024), mais aura également des caractéristiques techniques complètement différentes.

À ce stade, nous ne serions pas surpris de voir une voiture de sport non électrifiée, dotée d'un moteur thermique, et qui contrastera avec le groupe motopropulseur électrique de l'Alpha5. Il semblerait donc qu'un petit "derby" débute autour de la DeLorean, entre DMC et DNG Motors. Affaire à suivre.