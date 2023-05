Il a fallu plus de cinq ans et demi à Mercedes-Benz pour que la première Mercedes-AMG One de série soit livrée au premier client. Étant si rare et si chère, cette voiture a naturellement besoin d'une protection de la peinture répondant aux normes les plus strictes, et ce n'est pas un travail à la portée de tout le monde. Dans une nouvelle vidéo, nous voyons des professionnels polir et appliquer le PPF (Paint Protection Film) sur la première AMG One d'un client au monde.

Il s'agit exactement de la même voiture que le constructeur allemand a montrée sur les réseaux sociaux en janvier de cette année lorsqu'elle a été livrée à son nouveau propriétaire. L'hypercar est principalement noire avec des accents verts Petronas et de nombreuses étoiles blanches à trois branches sur la partie arrière. Les roues ont une finition en fibre de carbone et bénéficient du même niveau d'attention de la part de Topaz que tous les autres composants extérieurs du véhicule.

Galerie: Les livraisons de la Mercedes-AMG One débutent

2 Photos

La production de l'AMG One a débuté en août de l'année dernière et la société prévoit de construire seulement 275 exemplaires assemblés à la main dans son usine de Coventry au Royaume-Uni. Nous ne savons pas qui possède les premiers exemplaires de production, mais il a été rapporté que les pilotes de F1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg et David Coulthard font partie des chanceux qui obtiendront un exemplaire de l'hypercar. La Mercedes de route la plus puissante de l'histoire a un prix d'environ 2,75 millions de dollars (2,5 millions d''euros).

En ce qui concerne ses performances, l'AMG One est équipée d'un groupe motopropulseur hybride dérivé de la Formule 1, composé d'un moteur V6 de 1,6 litre et de quatre moteurs électriques. Ce système est construit par la division Mercedes-AMG High-Performance Powertrains à Brixworth et un site de production dédié, construit en coopération avec Multimatic.

Pour en revenir à cette vidéo sur l'esthétique et la protection de la peinture, l'équipe de Topaz nous présente également, en bonus, deux autres voitures construites au Royaume-Uni. Il s'agit des Aston Martin Vulcan et Valkyrie, deux voitures assez rares, chères et puissantes.