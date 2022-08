La Mercedes-AMG One est une hypercar réservée à quelques chanceux. Cela fait des années qu'elle a été présentée sous forme de concept roulant - la Project One - sans pour autant être livrée à ses propriétaires. Les ingénieurs d'Affalterbach ont rencontré plusieurs soucis lors du développement de l'hypercar, ils ont été peut-être trop optimistes, car l'intégration d'un moteur de Formule 1 dans une voiture de série n'est pas de tout repos.

En cette année 2022, le développement de la Mercedes-AMG One touche à sa fin et les livraisons vont pouvoir commencer. Mais la marque à un autre combat à mener, celui de battre le record sur la Nordschleife, en Allemagne.

Galerie: Mercedes-AMG One (2022)

64 Photos

Le record actuel de la voiture homologuée route est actuellement détenu par la Porsche 911 GT2 RS préparée par Manthey Racing. La supercar a enregistré un temps de 6'40"3 minutes sur les 20,6 km du circuit. Elle est devant la Mercedes-AMG GT Black Series et son chrono de 6'43"62 minutes.

Mercedes-AMG va tenter de voler la vedette à la Porsche avec sa One, et à priori, la supercar de 1063 ch a tous les attributs pour y parvenir. Cette voiture est équipée d'un V6 de 1,6 litre de 574 ch capable de grogner jusqu'à 11 000 tr/min. Il est associé non pas à un, mais quatre moteurs électriques. Le premier est placé au niveau du vilebrequin, le second près du turbo, et les deux restants sur l'essieu arrière.

Si le look ne fait pas l'unanimité, l'hyper sportive annonce des performances de folies. Le 0 à 100 km/h serait expédié en seulement 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,0 secondes et le 0 à 300 km/h en 15,6 secondes. Quant à la vitesse maximale, elle est de 352 km/h.

Cette Mercedes-AMG est donc tout à fait capable de détrôner la Porsche 911 GT2 RS MR. Elle s'entraîne en attendant que le grand jour arrive.