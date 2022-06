Après des années de retards dus à des obstacles de développement, l'AMG One a finalement fait ses débuts cette semaine. Les 275 hypercars ont tous été vendus depuis longtemps, mais aucun d'entre eux ne se promènera dans les rues des États-Unis.

Pourquoi ? Parce que les responsables de la marque d'Affalterbach ont décidé de ne pas modifier le groupe motopropulseur hybride V6 pour respecter les réglementations locales. Cela aurait eu un impact négatif sur les performances.

Rappelons que l'AMG One est propulsée par un moteur à essence 1,6 litre turbocompressé, associé à pas moins de quatre moteurs électriques. L'ensemble délivre une puissance colossale de 1 063 ch, le moteur à combustion développant à lui seul 574 ch à un rythme effréné de 9 000 tr/min.

Mercedes-AMG One (2022)

64 Photos

Nos collègues de Carscoops ont réussi à mettre la main sur la lettre envoyée par Mercedes aux acheteurs potentiels américains. Vous la trouverez en pièce jointe dans la section "Communiqué de presse" ci-dessous. Voici un extrait de la lettre :

"Afin de préserver le caractère unique de son groupe motopropulseur F1, nous avons conclu que le respect des normes routières américaines compromettrait considérablement ses performances et son caractère de conduite global."

Avec seulement 275 unités produites, l'AMG One sera rarement vue en Europe, son principal marché. Compte tenu de la fragilité de son moteur et de l'augmentation probable de la valeur de l'hypercar, il y a fort à parier que nombre d'entre elles resteront dans un garage climatisé et bien fermé. Si les États-Unis ne recevront pas officiellement l'AMG One, ils pourront toujours se contenter de la McLaren Sabre qui à contrario n'a été vendue qu'aux Etats-Unis. Ce modèle est animé par un V8 et développe plus de 800 ch.