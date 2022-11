Les options par abonnement et par simple mise à jour logiciel deviennent de plus en plus courantes au sein des voitures électriques modernes et haut de gamme. C'est déjà le cas chez Porsche, mais aussi chez Mercedes ou encore BMW.

Et les constructeurs comptent bien profiter de cette manne de revenus supplémentaires en facturant parfois, à prix fort, des options qui ne le justifient pas vraiment. Du moins à nos yeux. C'est par exemple le cas de BMW, qui facture l'option sièges chauffants sur ses voitures en Corée du Sud moyennant un abonnement de l'équivalent de 18 €/mois.

1 200 dollars par an pour aller plus vite

Aujourd'hui, c'est Mercedes qui lance une option qui a l'air bien onéreuse pour ce que c'est. En effet, aux États-Unis, la firme de Stuttgart vient de lancer au catalogue des options par abonnement annuel la fonction "Acceleration Increase". Le prix ? 1 200 dollars par an, hors taxes.

Cette fonction est disponible pour les modèles électriques de la gamme EQ. Elle permet d'améliorer les accélérations de 0,8 à 1 seconde grâce à une augmentation des performances du groupe motopropulseur. Sa puissance progresse alors de 20 à 24 % selon les modèles concernés.

Les Mercedes EQE et EQS concernées

Sur un modèle comme l'EQE 350 par exemple, il passe ainsi de 292 à 354 chevaux, tandis que l'EQS 450 grimpe de 360 à 449 chevaux. L'EQS gagne également 0,8 seconde sur le 0 à 100 km/h une fois l'option activée.

Des gains plutôt significatifs en termes de puissance, certes, mais débourser plus de 1 200 dollars par an pour une voiture déjà vendue en moyenne plus de 100 000 dollars, ça a de quoi interpeller. Toujours est-il que ce système d'abonnement est en train de se démocratiser, et d'autres options de ce type vont peu à peu garnir les catalogues des constructeurs premium.