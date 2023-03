Le lancement de la sixième génération du Renault Espace est imminent. Le constructeur français a annoncé que le véhicule familial arriverait le 28 mars. Nous avons une dernière série de photos espion à partager avec vous, montrant un prototype de pré-production avant la grande présentation. On y voit le nouvel Espace avec des élargisseurs de passage de roue boulonnés qui ont l'air bizarres, mais qui laissent probablement présager des modifications de design inédites.

Ces plaques de plastique blanc ne semblent pas du tout à leur place sur ce véhicule d'essai et deux scénarios sont possibles. Dans le premier, Renault essaie simplement de tromper l'œil non averti en lui faisant croire qu'il ne s'agit pas d'un prototype de l'Espace, mais de quelque chose d'autre. Plus vraisemblablement, nous pensons qu'il pourrait y avoir de petites modifications des passages de roues que le constructeur français souhaite garder cachées avant la présentation de l'Espace plus tard dans le mois. Quoi qu'il en soit, ces grandes jantes fantaisistes ont fière allure.

Le nouvel Espace n'est pas exactement un nouveau modèle. Il s'agit plutôt d'une version allongée du SUV Austral, avec une longueur de 4,72 mètres, ce qui le rend plus court de 14 cm que le monospace qu'il remplace. Malgré cela, grâce à un design astucieux, Renault affirme que la largeur intérieure de 2,48 m sera plus grande. Le nouvel Espace sera vendu en versions cinq et sept places et deviendra ainsi le plus grand modèle de Renault vendu en Europe.

Qu'y aura-t-il sous le capot ? Aussi choquant que cela puisse paraître, une précédente image teaser du nouvel Espace montrait que le SUV remplaçant le monospace pourrait emprunter le moteur à essence 1,2 litre hybride de l'Austral, qui développe 160 ou 200 chevaux grâce à l'assistance d'un moteur électrique. Alternativement, le moteur essence 1,3 litre mild-hybrid de l'Austral avec 140 ch et 160 ch devrait également être disponible, tandis qu'une option diesel semble très improbable étant donné qu'il n'y a pas de moteur de ce type disponible pour le "petit" SUV.

Si le nouvel Espace n'aura pas grand-chose à voir avec ses prédécesseurs, qui étaient tous des monospaces traditionnels, nous sommes ravis de voir la marque au losange lancer un modèle à trois rangées de sièges. Avec la lente et douloureuse disparition du segment des monospaces en Europe, il n'est pas vraiment surprenant que Renault ait décidé d'abandonner la forme monovolume autrefois populaire pour quelque chose de plus moderne. Le tout sera dévoilé le 28 mars prochain.

