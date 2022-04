Le Mercedes-Maybach GLS 600 n'a vraiment pas besoin d'être modifié pour impressionner son voisin. Il est grand, haut et très luxueux. Pourtant, Brabus vient de présenter sa nouvelle préparation basée sur ce modèle. Son nom, le Brabus 900, et comme vous vous en doutez bien, il développe 900 ch !

Pour atteindre une telle puissance, la cylindrée du moteur est passée de 4,0 à 4,5 litres. Le préparateur a aussi modifié les turbos pour donner plus de souffle au moteur, et augmenté la pression de suralimentation. Au final, le Brabus Rocket 900 produit un couple de camion avec pas moins de 1250 Nm. Mais le préparateur tient à ce que son produit soit fiable le plus longtemps possible, il a alors bridé le couple à 1050 Nm. Et dans le cas où vous vous poseriez la question, la garantie est de trois ans ou 100 000 km.

D'autres modifications ont été apportées, dont les systèmes d'admission et d'alimentation du moteur. On peut également citer le nouvel échappement en acier inoxydable qui offre une bien meilleure sonorité. La suspension pneumatique recalibrée, ce véhicule a une garde au sol plus basse de 25 mm.

Le look du Brabus Rocket 900 est bien sûr différent du modèle de série. Outre les boucliers légèrement retouchés, le tuner a installé de nombreux éléments en carbone visibles tout autour de la carrosserie du SUV. Il a aussi remplacé les jantes d'origine par des jantes forgées Monoblock M de 24".

Dans l'habitacle, Brabus a habillé le Rocket 900 d'un cuir bicolore noir et crème, mais il précise que chaque véhicule est unique, à ce titre, le client peut parfaitement personnaliser cet intérieur selon ses goûts. On remarquera aussi l'omniprésence de carbone que ce soit au niveau du volant que sur la console centrale. Enfin, certaines parties sont recouvertes de cuir matelassé.

Ce n'est certes pas du tout le véhicule le plus aérodynamique qui puisse exister, mais le Brabus Rocket 900 promet d'atteindre une vitesse maximale de 320 km/h. Il est d'ores et déjà possible de le commander, les prix n'ont pas été dévoilés.