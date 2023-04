La révolution chez Lotus continue. Après l'hypercar Evija et le SUV électrique, la prochaine voiture zéro émission de la marque britannique sera une berline, connue pour l'instant sous le nom de code Type 133, même si certains pensent qu'elle s'appellera Enya.

Le fait est que la nouvelle venue est réapparue dans un style complètement nouveau de lors de sa première apparition. Un changement de "robe", certes, mais pas de philosophie.

Par rapport à l'observation précédente, la Lotus a perdu le spectaculaire camouflage jaune et noir avec le grand chiffre "75" sur le côté, qui célèbre les 75 ans d'activité de la marque. Désormais, la Type 133/Envya poursuit ses essais avec une livrée noire et blanche plus classique, qui ne permet toujours pas de voir les détails de la voiture.

À première vue, cependant, le modèle semble déjà fabriqué et terminé, avec une carrosserie pratiquement définitive qui semble rappeler certains éléments stylistiques de l'Electre (que vous pouvez voir ci-dessous). En particulier, l'avant rappelle beaucoup celui du SUV électrique, tandis que l'arrière devrait avoir sa propre identité.

De plus, la conception globale devrait être plus aérodynamique pour maximiser l'efficacité et étendre la portée autant que possible. Sur le toit, en revanche, il y a toujours le LiDAR , "l'œil" qui analyse l'environnement et régit tous les systèmes d'aide à la conduite.

Monstrueusement puissant

Lotus a pu confirmer les groupes moto-propulseurs disponibles sur l'Eletre et selon toute vraisemblance, en ce qui concerne cette nouvelle Lotus, elle sera composée d'une version à 612 ch et d’une extrême à 918 ch, avec une vitesse maximale limitée à 250-260 km/h comme sur le SUV électrique.

Compte tenu des dimensions globales légèrement réduites, du poids inférieur et de la carrosserie plus aérodynamique, l'Envya pourrait être encore plus agile, avec un sprint de 0 à 100 km/h qui pourrait approcher les 2,5 secondes dans sa version la plus puissante et ainsi être un adversaire coriace pour des rivaux tels comme la Porsche Taycan et la Polestar 5 .