Baptisé Dacia Sandrider, le prototype construit en collaboration avec Prodrive a été officiellement dévoilé. Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, Sébastien Loeb, légende du rallye, et Cristina Gutiérrez seront les trois pilotes d'usine en vue de l'édition 2025.

Le Sandrider conserve les caractéristiques du modèle Hunter, construit par Prodrive, mais il est équipé d'un nouveau moteur V6 turbocompressé de trois litres, qui sera alimenté par du carburant synthétique. Prodrive a également contribué à l'amélioration l'équilibre et du centre de gravité. Des systèmes innovants ont été introduits, notamment une gestion thermique brevetée qui utilise des pigments anti-rayons infrarouges.

Les premiers essais du Sandrider auront lieu en juin, au Maroc. En octobre, Dacia participera au Rallye du Maroc en préparation du Dakar 2025. La marque a également révélé qu'elle participerait à l'ensemble de la saison 2025 du Championnat du monde de Rallye Raid, au lieu de se concentrer uniquement sur le Dakar.

Dacia a pris en compte les retours des pilotes lors de la conception du Sandrider. Loeb a indiqué qu'il y avait un domaine auquel Dacia et Prodrive ont accordé une attention particulière.

"Il y a eu beaucoup de discussions sur de nombreux points, mais le principal était la visibilité, car nous avons parfois des problèmes pour savoir où nous allons, alors nous avons fait beaucoup d'essais. Nous pensions que cela nous apporterait beaucoup."

Grâce à un package quatre roues motrices, ce qui le rend plus ferme sur les essieux, ainsi qu'à une boîte de vitesses revue, le Sandrider est plus fiable que le Hunter qui l'a précédé. Le système de freinage est également nouveau, avec lequel les pilotes sont plus à l'aise et qui demande moins d'effort physique.

Tiphanie Isnard sera à la tête de l'équipe. La Française a acquis une grande expérience avec Loeb, ainsi que des victoires au Dakar avec Stéphane Peterhansel. Philip Dunabin sera le directeur technique, et il est loin d'être un nouveau venu, puisqu'il a déjà travaillé pendant de nombreuses années pour ce type d'événement.

