Ses créateurs l'appellent la "Ferrari du désert" et il est difficile d'en douter. Le Prodrive Hunter est sans aucun doute l'un des véhicules tout-terrain les plus extrêmes de la planète et il est conçu pour s'attaquer à n'importe quel terrain à pleine vitesse.

Comme elle n'a pas à se conformer à une quelconque réglementation de classe, cette version "route" dérivée de la voiture BRX Hunter T1+ Rallye Dakar est encore plus puissante et débridée.

La bête britannique pour le tout-terrain

Au cœur du Hunter on trouve un moteur Ford 3.5 V6 modifié par la société britannique Prodrive pour être plus puissant de 50% que la voiture de rallye et générer plus de 600 ch et 700 Nm de couple. Le moteur biturbo propulse le tout-terrain de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et jusqu'à près de 300 km/h. Ces chiffres relèvent de la science-fiction, surtout si l'on considère que la configuration de la voiture n'est pas exactement celle d'une supercar traditionnelle.

Le Hunter est équipé de pneus tout-terrain de 35" et de suspensions avant et arrière avec un débattement de 40 cm. La boîte de vitesses est une automatique à 6 rapports avec palettes et, bien sûr, une transmission intégrale. Et en tant que tout-terrain pur et dur, il dispose de différentiels avant, central et arrière, sans oublier un énorme réservoir de carburant pouvant contenir 480 litres d'essence.

Très cher

Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela a un prix. Très élevé. Le Prodrive coûte 1,25 million de livres sterling (1,5 million d'euros hors taxes). Mais même si vous avez gagné à la loterie, ne vous précipitez pas pour le réserver. L'entreprise britannique ne prévoit de produire que 25 exemplaires, qui ont déjà tous été vendus, le premier étant destiné au prince Salman bin Hamad Al Khalifa de Bahreïn.

Toutefois, si vous aimez les supercars tout-terrain, vous pouvez vous consoler avec les prochaines Porsche 911 Dakar et Lamborghini Huracan Sterrato qui devraient être dévoilées dans les mois à venir.