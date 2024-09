Dans ce qui pourrait bien être la vente de voitures la plus cool de l'année, une Jaguar Mark X 4.2 de 1967, ayant appartenu à Madonna elle-même, est à vendre. La reine de la pop n'a pas seulement battu des records dans l'industrie de la musique, elle a aussi acheté cette élégante voiture classique britannique pour son fils, Rocco Ritchie.

Aujourd'hui, après quelques années passées à parcourir Londres avec style, la voiture est vendue aux enchères. Les amateurs de voitures et les fans de Madonna ont ainsi une chance rare de posséder un morceau d'histoire de l'automobile et de la culture pop.

H&H Classics vendra ce véhicule unique aux enchères le mercredi 9 octobre, au Musée impérial de la guerre, à Duxford. Et le plus important, c'est qu'il est proposé sans réserve, ce qui signifie que quiconque se présente avec la meilleure offre pourrait repartir avec un morceau de la royauté pop et du luxe britannique. Si vous êtes fan de Madonna, cette vente pourrait bien vous mettre dans l'ambiance.

La reine de la pop a récemment posé pour des photos à bord de la voiture, montrant clairement son intérieur distinctif.

La Jaguar Mark X 4.2 n'est pas non plus une voiture ordinaire. Destinée à l'origine aux grands d'Amérique du Nord, chefs d'État, diplomates et stars d'Hollywood, la Mark X impressionnait par ses innovations tape-à-l'œil, telles qu'une suspension arrière indépendante et une vitesse de pointe de 190 km/h. C'est en quelque sorte la Rolls-Royce de ceux qui veulent tout le luxe, mais à moitié prix. Naturellement, elle a attiré l'attention de Madonna.

Quant à Rocco, l'artiste et mannequin aujourd'hui âgé de 23 ans, on l'a vu se promener dans Londres au volant de la Jag depuis que sa mère l'a acheté en 2021. Apparemment, ce n'était pas seulement une pièce d'exposition. Rocco l'a en fait utilisé comme principal moyen de transport tout en se faisant un nom. Si vous avez vu l'Instagram de Madonna récemment, vous l'avez peut-être aperçue posant avec la voiture, car bien sûr, elle s'est assurée de rappeler à tout le monde que c'est toujours la sienne, au moins pour un peu plus longtemps.

Lucas Gomersall, spécialiste automobile chez H&H Classics, a commenté l'événement : "C'est incroyable de proposer à la vente une Jaguar aussi étroitement liée à Madonna", a-t-il déclaré, ajoutant que les fans et les collectionneurs allaient probablement “s'accrocher” à cette vente. Et bien que le lien avec Madonna soit sans aucun doute une tête d'affiche, Gomersall a souligné que ce "Big Cat" est spécial en soi, étant un modèle rare de 4,2 litres qui n'a été produit que pendant quelques années.

Pour plus de détails sur la vente aux enchères, consultez le lien source ici.