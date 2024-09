Cette Jaguar XJR-15 de 1990, pilotée par Juan Manuel Fangio II (neveu du quadruple Champion du monde de F1) lors de la course de soutien à la Formule 1 à Silverstone en 1991, est à vendre. C'est la première fois en 33 ans d'existence que cette voiture est proposée au public. Elle porte encore sa livrée JaguarSpot International Challenge d'origine et porte l'autographe de Fangio.

Jaguar a construit 16 de ces voitures de course avec l'aide de Tom Walkinshaw Racing (TWR). Il s'agit du châssis 48. Elle est équipée d'un moteur V12 de 6,0 litres développant 450 chevaux, d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports à engrenages droits et d'un embrayage triple plateau en fibre de carbone AP Racing. Sous les panneaux de carrosserie en carbone se trouve une monocoque en fibre de carbone, une technologie très avancée pour le début des années 1990.

La Jaguar est chaussée de pneus Pirelli P Zero Assimetrico extrêmement larges - 13 pouces à l'arrière et 9 à l'avant - qui enveloppent des jantes en alliage OZ de 17 pouces. Des freins AP Racing en acier à quatre pistons assurent la puissance de freinage, tandis qu'un différentiel à glissement limité transmet le couple au sol.

L'habitacle exposé au carbone est extrêmement basique. On y trouve les cadrans essentiels pour la vitesse et le régime, ainsi que des jauges pour les paramètres vitaux du véhicule tels que la température et la pression de l'huile, le carburant et la température de l'eau. La voiture est équipée d'un siège de course en fibre de carbone, d'un harnais Sabelt à quatre points et d'un système d'extinction d'incendie.

La voiture est actuellement en vente sur Pistonheads via The Octane Collection, un concessionnaire de voitures exotiques au Royaume-Uni. Aucun prix n'est indiqué, mais compte tenu de la rareté et de la désirabilité des XJR-15, même normales et homologuées pour la route, celle-ci ne sera certainement pas bon marché.