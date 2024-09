Il y avait un pilote débutant au Rolex Monterey Motorsports Reunion 2024, un concurrent qui, avant la Monterey Car Week, n'avait jamais fait un tour au WeatherTech Raceway Laguna Seca...

L'homme en question, c'est le champion de Formule 1 Jenson Button, sacré en 2009 au volant de la mythique Brawn GP. Ce dernier a participé à presque toutes les courses, des Trophy Trucks au SuperGT, mais cette année marquait sa première visite sur le légendaire circuit de 3,6 km de Monterey. Nous avons rencontrer le Britannique pour discuter de sa vie après la Formule 1, de ses incursions dans les courses d'époque et de sa première descente du Corkscrew.

Rolex

Un retour de 70 ans dans le passé

Button a apporté sa Type-C de 1952 à la Motorsport Reunion. Appartenant à l'origine au quintuple champion de F1 Juan Manuel Fangio, cette Jaguar est magnifiquement préservée et régulièrement utilisée.

"J'ai terminé cinquième aujourd'hui, ce dont je suis assez content étant donné que nous courons contre des voitures des années 60", a déclaré Button à Motor1.

"J'ai terminé 20 secondes devant une Type-D, ce qui n'est pas mal. C'est la première fois que je participe à cet événement, je n'ai jamais couru ici et c'est vraiment amusant. Je vais souvent au Goodwood Revival, où l'on voit des voitures du tout début au milieu des années 60, mais c'est tout. Ici, vous avez des voitures qui datent d'il y a 15 ans, donc il y a un très large choix de véhicules."

Le champion du monde 2009 s'est donc retrouvé légèrement désavantagé en termes de puissance par rapport aux autres voitures de sa catégorie.

Rolex Rolex

"Ici, vous courez contre des voitures des années 1950 à 1963 mais vous ne pourrez jamais battre les voitures du début des années 60, qui ont de gros V8. C'est un moteur XK qui produit plus de 300 chevaux aujourd'hui, mais dans les années 50, il développait 210 chevaux."

Button est un élément incontournable du Goodwood Revival, où des voitures de course vintage inestimables subissent parfois des dégâts importants alors que les pilotes se disputent la gloire. Comment l'homme aux 15 victoires en F1 juge-t-il ces courses à Laguna Seca ?

"Le circuit est tellement différent de ce que je connais. Goodwood est tellement rapide que vous dérivez tout le long du parcours. Mais la voiture, ici, est beaucoup plus difficile, car elle ne dérive pas très bien. En comparaison, la concurrence est évidemment beaucoup plus rude à Goodwood car les voitures sont préparées à la limite de la réglementation et vous avez tous les pilotes professionnels en course, donc c'est une sensation différente. Mais c'est toujours génial, dans les deux cas."

Rolex

Un évènement unique pour Jenson

La Type-C à six cylindres de Button était la seule voiture de sport de série à terminer dans le top 10 de la course du trophée Briggs Cunningham ; tout le reste étant des machines spécialement conçues pour la course.

"Il y a tellement de voitures ici", explique Button. "Je vais souvent à des courses de voitures classiques mais il n'y a rien de comparable."

Nous nous promenons dans le paddock et Button nous montre un prototype de voiture de course Mazda RX-792P de 1992.

"Ce sont les voitures que j'aimais regarder dans les années 80 et 90, comme ce prototype Mercedes-Sauber. J'adore la Porsche 935, j'ai de bons souvenirs de ces voitures en course. Mais personnellement, je n'aime rien de plus ancien que ma Jaguar du début des années 50. Elle est cool et tu peux vraiment la conduire à fond. On fait 180 km en montée !"

Rolex

Et que dire de sa première descente du légendaire Corkscrew ? Button est nonchalant.

"Oui, c'était bien", a-t-il dit en haussant les épaules. "C'est cool, mais ce n'est pas l'Eau Rouge du circuit de Spa. Quand tu cours, tu es concentré, tu n'y penses pas trop. Tu essaies juste de contourner le problème aussi vite que possible. Dans l'Eau Rouge, par contre, à chaque fois que tu passes par là, tu te dis : J'espère que je vais passer de l'autre côté."

Le Gentleman driver

C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec Button : il est énergique, réactif, réfléchi et semble apprécier chaque interaction, même lorsqu'il jongle entre ses fonctions d'ambassadeur Rolex et de compétiteur de courses vintage. On lui a demandé s'il s'amusait plus aujourd'hui que lorsqu'il était en Formule 1.

"Oui ! La F1 était géniale, c'est ce que tout pilote veut faire : courir en F1 et gagner un championnat du monde. Mais malgré tout, j'ai couru pendant 17 ans en Formule 1 et peu importe que ce soit le meilleur métier au monde, on a toujours envie de faire quelque chose de différent. Certes, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai vu tellement de pays différents, tellement de cultures que je n'aurais jamais connues si je n'avais pas couru en F1. Mais ensuite, j'en suis arrivé à un point où je vivais dans un appartement à Monaco et je n'y allais jamais. Je suis toujours en voyage, toujours en avion. Je voulais vraiment passer à autre chose."

Rolex Rolex

Lorsqu'il a pris sa retraite de la F1 à la fin de la saison 2016 (malgré une pige à Monaco l'année suivante), le Britannique avait initialement prévu de ne plus courir pendant quelques années. Une décision qui n'a cependant pas duré :

"Après quelques mois, je me suis dit : Je veux à nouveau courir ! J’étais dans une position où je pouvais choisir ce que je voulais faire. Et j’ai toujours aimé le Japon, j’ai couru pour une équipe japonaise pendant de nombreuses années. J’ai parlé à Honda de la course en SuperGT, les meilleures voitures GT du monde, et ils ont dit oui, faisons-le. J’avais un contrat de deux ans avec eux, nous avons remporté le championnat la première année, principalement grâce à mon coéquipier. Il était exceptionnel. J’ai vraiment adoré, c’était une expérience tellement cool. Ensuite, je me suis demandé ce que je pouvais faire en dehors de la F1 et que je ne pouvais jamais faire lorsque je courrais là-bas."

Finalement, Jenson a presque tout fait : Trophy Trucks, NASCAR Cup Series, courses de véhicules électriques et même eSports !

Rolex

L'endurance : le nouveau challenge

Cette année, en plus de son programme chargé de courses de voitures anciennes, Button participe au Championnat du monde d'endurance FIA, au volant d'une hypercar Porsche pour l'équipe Hertz Jota. Ses copilotes, Phil Hanson et Oliver Rasmussen, ont tous deux une vingtaine d'années et le champion du monde 2009 a tout de suite remarqué la différence :