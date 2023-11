À l'occasion de la sortie de la docusérie "Brawn : la course impossible" sur la Disney +, nous vous proposons un petit retour en arrière, plus précisément au 18 octobre 2009 lors du Grand Prix du Brésil. Après un début de saison fracassant, puis le retour en force de la concurrence à la mi-saison, Brawn GP à l'occasion de sécuriser les titres mondiaux à l'issue des 71 tours de la course sur la piste d'Interlagos.

Lors du précédent article, nous avons évoqué le retour aux affaires des rivaux de Brawn GP et notamment de Red Bull. Depuis la dernière victoire de Jenson Button à Istanbul, son écurie a remporté deux Grand Prix grâce à Rubens Barrichello (GP d'Europe et d'Italie). Les autres victoires ont été remportées par Vettel, Hamilton, Webber et Raïkkonen. Malgré une fin de saison sans la moindre victoire, Button aurait pu être titré Champion du monde à l'occasion du Grand Prix du Japon. Toutefois, en arrivant au Brésil, seuls le Britannique ainsi que son voisin de garage (Barrichello) sont encore en lice pour décrocher cette couronne mondiale tant désirée. Du côté des constructeurs, Brawn fait la course en tête devant Red Bull (156 points contre 120,5).

Interlagos et le Brésil comme scène finale

Comme souvent au Brésil, la pluie est venue perturber les débats lors des Essais Libres, mais aussi et surtout les qualifications. Cette dernière fut interrompue pendant plus d'une heure, faisait de cette séance qualificative, celle qui aura duré le plus dans l'histoire de la F1. Si tout se déroulait sous les meilleurs auspices pour les pilotes Brawn GP, Jenson Button s'est fait piéger lors de la Q2. Alors que les autres pilotes ont opté pour les pneus intermédiaires, le Britannique a demandé à ses ingénieurs de modifier la pression de ses pneus. Un pari perdant pour Button qui signe seulement le 14e temps. À l'inverse, son coéquipier signe une superbe pole position devant son public, entretenant son rêve de titre mondial.

Au départ, "Rubinho" parvient à conserver la tête de la meute, en devançant Mark Webber, Adrian Sutil et Jarno Trulli. De son côté, Button entame une formidable remontée, virant en septième position de la course lors du septième passage sur la boucle de chronométrage. Au 20e tour de la course, Mark Webber vire en tête et prend les commandes du Grand Prix, commandes qu'il n'abandonnera pas jusqu’au drapeau à damier. Pour le poleman, les choses se compliquent lorsqu'à neuf tours de l'arrivée, le pilote Brawn se fait dépasser par le tout Champion du monde sortant, un certain Lewis Hamilton. Lors de cette passe d'armes, les deux monoplaces se touchent, provoquant la crevaison de l'un des pneumatiques de Barrichello. Forcé à passer aux stands, le Brésilien voit toutes ses chances de titre s'envoler définitivement.

Webber voit donc en premier le drapeau à damier, agité pour l'occasion par le convalescent Felipe Massa, suivi de Robert Kubica, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Cinquième à l'arrivée de la course, Jenson Button devient Champion du monde de Formule 1. La huitième place de son coéquipier permet également à Brawn GP de s'octroyer le titre constructeur dès sa première saison dans l'élite du sport automobile. C'est tout naturellement avec la musique de Queen, "We are the Champions !" que toute l'équipe célèbre une saison couronnée de succès. Malgré les embuches, la firme de Brackley a su tenir le cap remportant huit des dix-sept Grand Prix de la saison.

"Je suis monté dans un kart pour la première fois il y a 21 ans et jamais je n’aurai pensé que je serai un jour champion du monde de F1 ! Ma carrière a tellement connu de hauts et de bas…", a déclaré le nouveau Champion du monde de F1.

Mercedes et l'héritage de Brawn GP

À l'issue de la saison 2009, Jenson Button trouva refuge chez McLaren aux côtés de Lewis Hamilton. Troisième du classement des pilotes, Rubens Barrichello est parvenu à conserver un baquet en F1 en signant dans l'écurie de Franck Williams. Et Brawn GP dans tout ça ? La firme de Brackley est partiellement rachetée par son motoriste, Mercedes. À l'aube de la saison 2010, la marque à l'étoile annonce un line-up 100% allemand, avec Nico Rosberg et le retour, après trois saisons d'absence, du septuple Champion du monde … Michael Schumacher. Mercedes avait là l'occasion de construire son futur en F1, un avenir qui s'avèrera là encore couvert de succès.