Chaque voiture de Formule 1 est équipée de neuf caméras. Cela peut paraître excessif, mais il est difficile de se plaindre étant donné la couverture inégalée dont nous bénéficions à chaque diffusion. La science derrière la façon dont ces caméras transmettent la vidéo de la voiture à nos salons est vraiment fascinante, comme le montre une nouvelle vidéo de la F1 (cliquez sur le lien en bas de cet article pour la regarder).

La caméra la plus reconnaissable se trouve dans la structure en "T" qui se trouve au sommet de chaque monoplace de F1. Elle offre aux téléspectateurs cette vue de dessus, orientée vers l'avant, souvent utilisée par les diffuseurs. Il y a deux caméras avant orientées vers le nez, juste au niveau de l'aileron avant de la voiture, et une caméra orientée vers l'arrière, montée sur la structure d'impact. Il y a deux caméras supplémentaires de chaque côté du châssis derrière le pilote, une autre orientée vers le pilote dans le cockpit et une caméra 360° sur la carrosserie devant le pilote. Il y a même une caméra à l'intérieur du casque de chaque coureur.

De la haute technologie

Chacune de ces caméras possède son propre processeur qui permet de déterminer si elle doit fonctionner avec l'énergie fournie par la voiture ou par une batterie interne. Cela signifie que même lorsque la voiture est éteinte ou a un accident, elles peuvent toujours enregistrer des images pendant 15 à 20 minutes. Lorsqu'elles fonctionnent normalement, les images sont diffusées hors de la voiture via une unité d'interface de Formule 1, ou FIU. Elle enregistre toutes les images et permet aux producteurs d'ajuster le son pour mieux servir les téléspectateurs.

La caméra intégrée au casque, sans doute la plus impressionnante de la série, est particulièrement complexe. La F1 doit travailler avec chaque fabricant pour monter l'objectif sur le côté droit de la tête du pilote et intégrer un processeur sur le côté du casque. Il est relié à la voiture via un câble suspendu au casque et relié au faisceau de câbles de la voiture.

Les caméras ne sont pas les seuls outils utilisés par les diffuseurs pour capturer l'action sur la piste. Chaque monoplace de F1 est également équipée de deux microphones montés sur la carrosserie pour capturer le son provenant du moteur ou d'un accident. Et selon le responsable des caméras embarquées Dino Leone, la F1 prévoit d'en ajouter d'autres dans un avenir proche.