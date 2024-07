F1 et Apple ont conclu un accord avec Warner Bros. Pictures pour distribuer le film dans le monde entier l'été prochain, avec un teaser publié le dimanche 7 juillet.

Le tournage a repris à Silverstone après les grèves de la SAG-AFTRA à Hollywood l'année dernière. Les équipes de tournage suivent les acteurs Brad Pitt et Damson Idris, qui pilotent pour une équipe fictive appelée APXGP.

Le film est réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun Maverick, et le producteur Jerry Bruckheimer, qui, avec l'aide de Lewis Hamilton en tant que producteur, ont promis le film de course le plus authentique qui soit.

L'action sur piste a été réalisée dans des voitures de Formule 2 modifiées qui ont été adaptées pour accueillir 14 points de montage pour de petites caméras Imax et habillées d'une carrosserie de F1.

Avant le lancement du teaser, F1 a annoncé le nom du film, ce qui a divisé nos rédacteurs.

"F1" est le titre parfait... pour la F1

Peu original ? Bien sûr. Direct ? Sans aucun doute. Le but de ce projet ? Oui.

Donner au film à gros budget de la F1 le même titre que le championnat est tout à fait conforme à une série où chaque idée est reproduite à l'infini. Mais cela touche à l'essence même du concept : il s'agit de faire connaître le nom et le produit de la F1 à un nombre encore plus grand de nouveaux consommateurs potentiels. "F1", c'est "Drive to Survive" sur les stéroïdes.

L'exposition de la marque est une réalité terne, mais cela n'a pas vraiment nui à "Barbie" pour Mattel l'année dernière. Cela soulève un point connexe intéressant concernant la croissance des projets de marketing de la propriété intellectuelle à Hollywood en ce moment, mais cela démontre également que la F1 est sur la bonne voie à cet égard.

Les voitures filmées pour le nouveau film de F1 APEX avec Brad Pitt au GP d'Italie 2023

Une autre partie du titre qui va directement à l'essentiel est que la F1 souhaite que le film "F1" soit authentique. C'est pourquoi l'équipe d'Apex GP a bénéficié d'un accès aussi large, au point que le personnel des équipes réelles est averti de ne pas "piquer l'objectif" lorsque des acteurs apparaissent dans des endroits familiers du paddock de Silverstone. La F1 veut que les spectateurs du film voient l'histoire se dérouler dans un cadre réel pour essayer de piquer leur intérêt.

En fin de compte, un film vit et meurt grâce à son intrigue. Ce sera toujours subjectif, mais même s'il n'est pas du goût de tout le monde, faire connaître le nom de la F1 à un nouveau public - "F1" devrait être diffusé sur Apple TV+ une fois qu'il aura fait ses preuves au cinéma (puisque c'est ce qui s'est passé avec "Napoleon" de Ridley Scott), et se retrouver au centre d'une audience estimée à 25 millions de personnes susceptibles de choisir ce qu'elles vont regarder chaque soir sur leur téléviseur - est le but du jeu ici. En réalité, nous devrions nous demander pourquoi nous nous attendions à ce qu'il en soit autrement.

Des films qui n'ont pas vraiment souffert d'être appelés exactement ce qu'ils étaient ? Pourquoi pas "Titanic" ou "Apollo 13" ? Même 'Grand Prix'...

Alex Kalinauckas

Une décision risquée qui pourrait aliéner de nouveaux publics

La Formule 1 a beaucoup à gagner du succès du film hollywoodien. Elle a investi beaucoup de temps dans le projet et a reçu le soutien total des équipes et des pilotes, tandis qu'Apple s'est entouré d'un excellent casting et d'une excellente équipe de production, et a puisé dans ses ressources pour fournir le véhicule à grande vitesse sans doute le plus avancé technologiquement jamais utilisé dans un film.

Ils ont également déclaré qu'ils se concentraient sur l'authenticité et la présentation d'un reflet fidèle de la F1, ce qui est très bien si vous êtes déjà un fan de ce sport.

Cependant, le film doit également séduire un nouveau public qui ne connaît pas la Formule 1, ce qui m'amène à m'interroger sur la décision de l'appeler "F1".

Oui, c'est logique du point de vue de la F1 et, si elle devait remporter un Oscar, pensez aux louanges et à l'attrait que le sport pourrait en retirer.

Cependant, le fait d'intituler le film "F1" risque également d'aliéner les spectateurs potentiels et les cinéphiles, qui auront des idées préconçues sur ce sport et risquent par conséquent de ne pas s'y intéresser.

Brad Pitt tourne un film sur la F1 lors du GP de Grande-Bretagne 2023

De même, sur l'affiche du film qui a été distribuée, le "F1" est en fait le logo du championnat, sur lequel les avis sont également partagés.

Lorsqu'il a été publié pour la première fois en 2017 dans le cadre de la refonte de l'image de marque de Liberty Media, il a été souligné que le nouveau logo ressemblait à celui d'ESPN, le diffuseur américain.

En effet, le logo avait été créé par une équipe de l'agence de design Wieden+Kennedy et avait vu le jour grâce au travail antérieur de Wieden avec ESPN à New York.

Alors que les fans sont désormais familiarisés avec le logo, qui a connu un succès incontestable, je crains que l'utilisation de ce logo dans le matériel promotionnel ne soit trop spécialisée pour un public plus large, en particulier en Amérique du Nord. Par conséquent, on court le risque de ne pas savoir comment s'appelle le film en premier lieu.

Cela dit, je suis sûr que le film sera un succès retentissant, mais je pense que le titre manquait un peu d'imagination.

Ben Hunt