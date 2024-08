Les aspirations de Porsche à revenir en Formule 1 sont désormais "un chapitre clos", a révélé Thomas Laudenbach, le patron du sport automobile de la marque.

L'affirmation de Laudenbach selon laquelle Porsche n'a aucun projet de retour plus de 30 ans après son dernier engagement en tant que fournisseur de moteur avec Footwork en 1991 représente les premiers commentaires du constructeur au sujet d'une participation en F1 depuis la présentation complète du règlement 2026 en juin.

Ils interviennent près de deux ans après la rupture de son partenariat potentiel avec Red Bull Racing, qui lui aurait permis de devenir propriétaire à 50 % de l'équipe et de sa nouvelle division "groupes motopropulseurs".

À ce stade, en septembre 2022, Porsche parlait encore de la F1 comme d'un "environnement attractif" dans la déclaration annonçant qu'elle ne poursuivait plus l'option Red Bull, mais Laudenbach a maintenant déclaré que ce n'était "pas un sujet pour nous".

"La F1 n'est pas un sujet pour nous et nous ne dépensons pas d'énergie pour cela", a-t-il expliqué. "Nous nous concentrons uniquement sur ce que nous faisons en ce moment, et si vous regardez bien, nous avons beaucoup d'activités différentes : nous sommes bien occupés et extrêmement heureux de ce que nous faisons." Laudenbach a souligné le vaste portefeuille de Porsche dans le domaine du sport automobile, qu'il a qualifié de "presque parfait pour la marque".

Andreas Beil Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

"Nous sommes engagés dans des courses pour nos clients, qu'il s'agisse de courses sur circuit, de GT4, de séries d'un seul modèle ou de courses GT professionnelles [en GT3]", a-t-il expliqué. "En outre, nous participons aux deux plus importantes séries de courses d'endurance [le Championnat du monde d'endurance et le championnat IMSA SportsCar avec la 963 LMDh] avec notre partenaire Penske."

"La troisième partie, puisque l'électrification de notre marque est très importante, est notre engagement dans la Formule E, qui est la seule série entièrement électrique à un haut niveau."

"Je pense que nous sommes vraiment bien servis."

Laudenbach a également déclaré que Porsche n'avait aucun intérêt à rejoindre la série IndyCar en tant que fournisseur de moteurs. Volkswagen a annoncé en avril 2022 que ses marques Porsche et Audi cherchaient toutes deux à s'engager en F1 et que les projets en étaient à la "phase d'évaluation finale". Pour Porsche, ces évaluations impliquaient un partenariat avec Red Bull qui a finalement échoué parce que, selon la marque, le partenariat qu'elle recherchait, basé sur un "pied d'égalité", n'a pas pu être réalisé.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré par la suite qu'il y avait un "non-alignement stratégique" et que l'équipe ne voulait pas diminuer ses "valeurs et vertus". L'équipe basée à Milton Keynes a ensuite conclu un accord avec Ford pour 2026 afin d'utiliser le nouveau moteur 2026 produit par Red Bull Powertrains.

Audi a annoncé son intention d'entrer en F1 pour la première fois en 2026 en tant que fournisseur de moteurs en août 2022, puis a pris une participation minoritaire dans Sauber au début de l'année dernière avant de finaliser une prise de contrôle à 100 % au printemps.

Porsche a remporté une seule course au Championnat du monde lors de sa première participation en F1 pendant les deux premières années de la formule 1,5 litre à partir de 1961, Dan Gurney triomphant au Grand Prix de France 1962 à Rouen au volant d'une Porsche 804. Porsche a été chargé par McLaren de construire le moteur turbo de 1,5 litre qui a roulé avec les badges TAG (Techniques d'Avant-Garde) et a remporté les titres mondiaux de 1984, 85 et 86.