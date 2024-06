Lanzante est de retour avec une nouvelle création 930 Turbo. Celle-ci, baptisée TAG Championship, est plus légère et plus puissante que la précédente itération de ce restomod unique construit en Grande-Bretagne. L'entreprise ne construit que trois exemplaires de la nouvelle Porsche, chacun représentant l'une des trois victoires de McLaren en Formule 1 dans les années 1980, qui seront dévoilés au Goodwood Festival of Speed de cette année.

Les trois voitures seront équipées d'exemplaires utilisés en course du moteur de Formule 1 TAG TTE P01 à double turbocompresseur V-6 de 1,5 litre. Cosworth a réétudié et construit les unités, améliorant les pistons, les soupapes et les cames, tout en installant des turbocompresseurs légers en titane, certifiés par McLaren. La voiture est également équipée d'une nouvelle boîte à air, d'un meilleur refroidissement et d'un système d'échappement amélioré.

Le nouveau matériel et un nouveau calculateur de Cosworth augmentent la puissance du moteur à 625 chevaux et lui permettent de tourner à 10 250 tr/min, soit plus que la voiture précédente de Lanzante. La puissance est transmise aux roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports de la génération 993 modifiée avec des rapports sur mesure, ce qui permet à la 911 d'atteindre 320 km/h.

La puissance de freinage est assurée par des freins en carbone-céramique améliorés avec étriers à quatre pistons à l'avant et à l'arrière, qui se cachent derrière les jantes de 18 pouces en magnésium et en carbone enveloppées de pneus Michelin Pilot Sport 4.

Outre l'augmentation de la puissance, Lanzante a réduit le poids en utilisant de la fibre de carbone pour le capot, les portes, les ailes, le toit, les pare-chocs et le splitter avant. La voiture pèse désormais 919 kg, soit environ 430 kg de moins que la voiture d'origine.

Lanzante a également dépouillé l'intérieur pour gagner du poids, en éliminant les rétroviseurs et les vitres électriques. Cependant, il n'a pas supprimé tout le confort souhaité, le constructeur a installé un système de climatisation léger. Les passagers sont assis dans des sièges Recaro légers avec des harnais à six points d'ancrage, tandis que le conducteur tient un volant en daim.

Le prix de la TAG Championship n'est pas mentionné, mais on peut supposer qu'avec toute la carrosserie sur mesure et un moteur irremplaçable, elle ne sera pas "bon marché".