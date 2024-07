À l'heure où les mesures de sécurité routière se multiplient, les caméras de surveillance sont devenues un outil essentiel pour surveiller et gérer le comportement des conducteurs. Les radars automatiques et les caméras de contrôle des feux rouges sont essentiels pour détecter et décourager la conduite dangereuse, bien qu'ils prennent parfois au dépourvu les conducteurs qui ne se doutent de rien, ce qui entraîne des frustrations dues à des amendes inattendues.

DiscoverCars.com a récemment mené une étude approfondie afin d'identifier les pays les plus équipés en caméras de contrôle routier. L'analyse a porté à la fois sur les radars de vitesse et les radars de feu rouge, et a permis de classer les 20 premiers pays en fonction du nombre total de ces dispositifs. Spoiler : la France n'est pas dans le top 3.

Le Brésil en tête de liste

Le Brésil est devenu le leader mondial avec un nombre impressionnant de 15 380 caméras de contrôle de la circulation, dont 1 170 caméras aux feux rouges et 14 210 radars. Ce chiffre dépasse de plus de 1 000 caméras le pays qui occupe la deuxième place. Le vaste réseau brésilien de plus d'un million de kilomètres d'autoroutes, dont de nombreuses routes non pavées et dangereuses, souligne la nécessité d'une surveillance aussi rigoureuse pour garantir la sécurité des conducteurs dans les zones urbaines et rurales.

L'Italie suit de près

L'Italie occupe la deuxième place avec 10 425 radars, répartis entre 2 321 radars de feux rouges et 8 104 radars de vitesse. Les conducteurs italiens s'exposent à des amendes commençant à 35 euros pour les petits excès de vitesse, les sanctions augmentant en cas d'infractions plus importantes. L'accumulation de 20 points de pénalité ou plus en l'espace de deux ans peut entraîner une interdiction de conduire d'un an pour les visiteurs étrangers.

États-Unis et Royaume-Uni

Les États-Unis se classent au troisième rang avec 7 975 caméras, dont 3 974 caméras aux feux rouges et 4 001 radars. Les règles de circulation aux États-Unis varient considérablement d'un État à l'autre. C'est au Texas que la limite de vitesse est la plus élevée (85 mph, soit 135 km/h), alors qu'à Washington, DC, elle est de 55 mph (soit 90 km/h), en raison du nombre réduit d'autoroutes rurales.

Le Royaume-Uni arrive en quatrième position avec 4 815 caméras, réparties entre 811 caméras aux feux rouges et 4 004 radars. Les excès de vitesse restent l'infraction au code de la route la plus répandue au Royaume-Uni. En 2022, 236 480 condamnations ont été prononcées rien qu'en Angleterre et au Pays de Galles. La limite de vitesse sur les autoroutes du pays est fixée à 70 mph (soit 110 km/h), et les sanctions sont plus lourdes en cas d'infraction sur ces routes plus rapides.

Pays comptant le plus grand nombre de caméras de surveillance au monde

L'étude s'est appuyée sur les données de la SCDB, qui couvre 112 pays, pour déterminer le nombre de radars de vitesse et de feux rouges. Les résultats offrent un classement détaillé des 20 premiers pays ayant le plus grand nombre de caméras de contrôle de la circulation, reflétant un engagement mondial en faveur de la sécurité routière et de la prévention des blessures et des décès liés à la circulation. Les résultats complets de l'enquête sont disponibles sur le lien source ci-dessus.