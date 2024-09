Même au regard des normes extrêmement élevées du Goodwood Revival, l'événement annuel de course historique organisé à Goodwood en Angleterre, le St Mary's Trophy est une véritable bombe. Il s'agit d'une course de « berlines » du début des années 1960, et on y trouve de tout, des Mini Cooper et Alfa Romeo GTA aux Lotus Cortinas et Jaguar Mk II.

Enfin, il y a les Ford Galaxie 500. Romain Dumas s'est aligné en fond de grille pour la course de cette année et s'est littéralement frayé un chemin au volant d'une Ford à gros bloc. Selon les commentaires, Dumas n'était pas censé participer au Revival de cette année. Mais une opportunité de dernière minute s'est présentée et il est arrivé par avion la veille.

Dumas s'est aligné sur la grille de départ en 29e position, puisqu'il n'a pas pu qualifier la voiture, et a imprimé un rythme effréné pendant les 25 minutes du sprint. C'est un circuit et une voiture qu'il connaît bien, puisqu'il a remporté cette même course avec cette voiture en 2022.

Le St Mary's Trophy est une brillante démonstration des points forts des différentes voitures. Les Mini n'ont pas la puissance nécessaire, mais elles sont plus rapides dans les virages rapides de Goodwood. Les Alfa et les Cortina sont plus puissantes, mais elles restent des voitures d'élan. En comparaison, les Jags sont des muscle cars, mais sur un circuit comme Goodwood, il est très difficile d'argumenter avec une Galaxie 500 conduite par un pilote comme Dumas.

Mais il ne s'agit pas non plus d'une Galaxie 500 ordinaire. Celles qui courent à Goodwood sont des « codes R », des voitures de course légères construites en usine avec un V8 sous le capot.

Mais il ne s'agit pas d'un cas où la puissance l'emporte sur tout le reste. Dumas est presque constamment en train de contre-braquer.

En fin de compte, il réussit à prendre la troisième place, à quelques millièmes du deuxième au volant de sa Plymouth Barracuda. Mary's Trophy se poursuit avec une deuxième course de 25 minutes dimanche à Goodwood, et c'est le coéquipier de Dumas et propriétaire de la voiture, Bill Shepherd, qui a franchi en premier le drapeau à damier.

Il y a une tonne de moments forts du Revival et ils valent tous la peine d'être regardés. Mais si vous avez 10 minutes, regardez celui-ci.