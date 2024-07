Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans, a remporté la victoire avec le SuperVan tout électrique de Ford lors d'une séance d'essais tronquée du Festival de vitesse de Goodwood. Le Français a illuminé le célèbre parcours de montée de 1,86 km de Goodwood en réalisant un temps de 43,987 secondes au volant du Ford SuperVan 4.2, qui peut générer 1 400 chevaux grâce à ses quatre moteurs électriques.

Ce temps a permis d'éclipser l'ancien pilote de Formule 1 Scott Speed, qui avait réalisé un temps de 46,075 secondes au volant d'une Subaru WRX modifiée de 670 chevaux, Project Midnight, qui avait été créée spécialement pour cet événement. La victoire de Dumas vient s'ajouter aux précédents triomphes du Goodwood Shootout en 2018 et 2019 au volant de la Volkswagen I.D.R. électrique.

"Je ne sais pas si c'était incroyable, mais à deux virages de la fin, j'étais assez proche du mur, alors j'ai poussé assez fort, je dois dire. C'était très amusant, comme toujours, et Goodwood est tout simplement incroyable. C'est assez impressionnant d'aller à cette vitesse dans un petit champ, mais encore une fois, c'était très amusant. Je suis très heureux que nous ayons gagné. Je ne savais pas à quelle vitesse Scott [Speed] avait couru, mais je savais que tout le monde était très motivé et que nous avions une bonne compétition à ce niveau. Nous voulons tous gagner." - Romain Dumas

James Wallis, pilote de la Porsche Carrera Cup GB, a complété le podium en réalisant un chrono de 48,047 secondes au volant d'une Porsche 911 GT3 Cup. Raphael Astier (Alpine A110 Pikes Peak) a terminé quatrième, devant Chris Ward (Czinger 21C) et Jake Hill (Nissan Skyline GTR R32), prétendant au titre de champion de Grande-Bretagne de voitures de tourisme. La course a été ponctuée par trois incidents qui ont entraîné l'apparition de drapeaux rouges.

Annette Mason, au volant d'une Ferrari 512BB LM, a accroché les bottes de foin à la sortie du Flint Wall, ce qui a causé des dommages à la direction qui ont nécessité l'intervention d'un camion de dépannage pour retirer la voiture. Les drapeaux rouges ont flotté à nouveau peu après l'incident lorsque Piero Longhi a trouvé les bottes de foin dans le premier virage au volant de la Glickenhaus SCG004C. Longhi a heurté l'herbe à l'intérieur du virage, ce qui a projeté la voiture GT dans les bottes de foin, causant d'importants dommages à l'avant de la SCG004C.

Images du sport automobile Travis Pastrana au Goodwood Festival of Speed 2024

La course spectaculaire de Travis Pastrana au volant de la Subaru GL "Family Huckster" s'est également arrêtée prématurément après une sortie de route dans le virage de Molecomb. Le célèbre pilote américain de sports extrêmes et de rallye a réalisé le meilleur temps du premier secteur, mais il a sous-viré dans le virage de Molecomb et s'est enfoncé dans les bottes de paille.