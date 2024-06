Suzuki continue de trouver des moyens de rendre son petit tout-terrain plus désirable. L'année dernière, le constructeur japonais a lancé une version plus grande à cinq portes et ces derniers jours, il lui a donné le traitement d'une édition spéciale.

Appelée à juste titre Jimny XL en Australie, la version la plus pratique du véhicule passe-partout donne naissance à une variante Heritage. Elle est dotée de graphismes de carrosserie rétro qui rappellent les "années 70, 80 et 90, lorsque les cheveux étaient longs, que la liberté était totale et que le culte du Jimny a commencé à naître". Les clients australiens peuvent l'obtenir en noir bleuté nacré, vert jungle, gris granit, blanc et ivoire. Ce dernier est associé à un toit noir contrasté.

Outre les autocollants d'origine, le Jimny rétro reçoit des bavettes rouges à l'avant et à l'arrière. Il reprend le look du Jimny Heritage à trois portes lancé l'année dernière en Australie. Ce dernier ayant été vendu en deux jours seulement, Suzuki suggère de faire vite pour s'emparer de son successeur. Alors que l'édition spéciale précédente était limitée à 300 exemplaires, le modèle à cinq portes sera fabriqué à 500 exemplaires.

Le groupe motopropulseur du Jimny reste d'une simplicité rafraîchissante. Il utilise un moteur à essence atmosphérique de 1,5 litre associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et à une transmission à quatre roues motrices en gamme basse. Avec ses maigres 101 chevaux et 130 Nm de couple, vous ne battrez aucun record de SUV sur le Nürburgring. Toutefois, cette adorable boîte sur roues peut tenir tête à des véhicules comme le Defender et le Wrangler sur les terrains accidentés.

Ce Jimny XL Heritage est équipé d'un écran tactile de neuf pouces et d'une caméra arrière. Suzuki y ajoute Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Pour couronner le tout, il est également équipé d'un régulateur de vitesse, d'un contrôle de descente, de phares à LED automatiques et de capteurs de stationnement arrière.

Suzuki demande 1 500 dollars australiens supplémentaires pour cette édition spéciale par rapport à la version standard sur laquelle elle est basée. Elle est également plus chère de 3 000 dollars australiens que le modèle à trois portes de l'année dernière. Le prix demandé de 36 490 dollars australiens correspond à environ 22 400 euros au taux de change actuel.