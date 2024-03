Lorsque Jeep a introduit un V8 Hemi de 6,4 litres dans la gamme Wrangler en 2020, certaines personnes se sont grattées la tête. Atteindre 100 km/h en 4,5 secondes et abattre le 400 mètres en 13 secondes sur la piste de dragster ne sont pas vraiment des faits qui intéressent les acheteurs traditionnels de Wrangler. Mais la Jeep Wrangler Rubicon 392 n'a pas été conçue pour être traditionnelle et, quatre ans plus tard, elle reste le fleuron de la gamme Wrangler. Mais ce règne va bientôt prendre fin.

L'histoire du Wrangler à moteur V8 s'achèvera avec la bien nommée Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024, qui sera construite à 3 700 exemplaires. La quasi-totalité - 3 600 pour être exact - restera en Amérique du Nord, avec 3 300 exemplaires prévus pour les États-Unis et 300 pour le Canada, ce qui laisse 100 Wranglers Hemi pour le reste du monde.

Ceux qui s'acquittent du prix de départ élevé de 101 890 dollars bénéficieront du même V8 de 6,4 litres et 470 chevaux que les modèles Rubicon 392 précédents. La transmission automatique à huit rapports est également la même, et Jeep nous rappelle que le couple maximal de 637 nm est atteint juste au-dessus du ralenti, ce qui est parfait pour ceux qui osent emmener leur Wrangler à six chiffres pour des aventures dans les rochers.

Certaines améliorations sont spécifiques à la Final Edition, notamment une suspension rehaussée d'un demi-pouce. Des pare-pierres, une grille de protection et un treuil de 3 600 kg font également partie de l'équipement de série, tout comme l'ensemble de pneus Xtreme 35, avec des jantes de 17 pouces compatibles avec les beadlocks et des pneus de 35 pouces. Visuellement, la Rubicon 392 Final Edition est identifiée par des décalcomanies spéciales sur le capot et les aérations d'ailes. À l'intérieur, vous trouverez des sièges garnis de cuir Nappa noir avec des accents dorés. Un badge spécial indique qu'il s'agit de la version Final Edition.

Si vous commandez une Rubicon 392 standard pour 2024, Jeep indique que vous recevrez toujours le Pack pneus Xtreme 35 de série, ainsi que des sièges avant chauffants à 12 réglages électriques, un volant chauffant et une caméra tout-terrain à l'avant. Une rapide vérification sur le configurateur de Jeep nous apprend qu'un Wrangler Rubicon 392 2024 coûte 93 440 $ en version de base, soit un peu moins que la Final Edition, mais toujours un tout-terrain très onéreux.

La production de la dernière Jeep à moteur V8 débutera au printemps 2024. Les carnets de commandes sont ouverts dès maintenant, mais aucune date n'a été fixée pour le début des livraisons. Mais ce ne sera pas le dernier véhicule équipé d'un moteur Hemi. Cette distinction revient à la Dodge Durango, qui termine actuellement son cycle de production de V8 avec une série de modèles Last Call qui s'achèveront dans le courant de l'année.