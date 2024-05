Le segment B est de plus en plus dense, surtout en ce qui concerne les crossovers. Trois des nouveaux venus les plus récents ont encore renforcé cette catégorie, en y apportant une touche haut de gamme et plusieurs atouts d'un point de vue technique.

Il s'agit ici de l'Alfa Romeo Junior, du Lexus LBX et du Volvo EX30, les protagonistes de cette comparaison à trois.

L'extérieur

Avec ses 4,17 mètres, le Junior (qui a déjà une histoire mouvementée) est le modèle le plus compact parmi ceux examinés dans ce comparatif. Basé sur la même plaque-forme que la Fiat 600, la Jeep Avenger et la Lancia Ypsilon, il possède un ADN particulièrement reconnaissable. La partie avant est remarquable, avec le "trilobe" avant qui domine l'énorme calandre inférieure, tandis que les phares à LED en forme de C semblent "embrasser" l'avant.

Les flancs sinueux sont complétés par un toit contrasté et un arrière très agressif avec des groupes de lumières développés horizontalement à l'intérieur d'une bande noire.

Alfa Romeo Junior (Milan) Lexus LBX VolvoEX30

Avec ses 4,19 m de long, le LBX est construit sur la même plaque-forme TNGA-B que la Toyota Yaris Cross, mais ses lignes sont assez différentes. Tout d'abord, à l'avant, le thème du sablier est repris dans la calandre, tandis que les phares à LED tranchants sont un autre élément de design typiquement japonais. Les flancs sont imposants, avec un toit contrasté qui rationalise l'ensemble du design. Les feux arrière sont également très originaux et ajoutent à la personnalité de la Lexus.

Des lignes épurées caractérisent l'EX30, qui reprend intégralement le style de son grand frère, l'EX90, en l'adaptant à une forme résolument plus compacte. Avec ses 4,23 m de long, la Volvo a une allure rationnelle, avec le graphisme classique des phares à LED "marteau de Thor" et des flancs sans nervures particulières. L'arrière est plus élaboré : on y trouve des feux jumeaux, dont les plus bas se rejoignent au centre pour entourer le lettrage "Volvo" sur le hayon.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Alfa Roméo Junior 4,17 mètres 1,78 mètre 1,54 mètre 2,35 mètres Lexus LBX 4,19 mètres 1,83 mètre 1,55 mètre 2,58 mètres VolvoEX30 4,23 mètres 1,84 mètre 1,55 mètre 2,65 mètres

L'intérieur

Personnalité et technologie sont les principaux aspects de l'intérieur de l'Alfa Romeo Junior. L'instrumentation numérique est télescopique pour rappeler la tradition du Biscione et se compose d'un écran de 10,25 pouces. Vient ensuite l'infodivertissement avec un écran de 10,25 pouces orienté vers le conducteur et en position abaissée, qui intègre l'assistant vocal et les fonctions d'intelligence artificielle de ChatGPT.

Les moulures noires brillantes et le revêtement en Alcantara (notamment sur les sièges sport fabriqués par Sabelt) englobent un intérieur plutôt soigné. Le coffre est généreux, avec 400 litres.

L'ambiance à bord du LBX est d'une qualité digne des standards Lexus. Les différences avec la Yaris Cross, dont ce crossover est dérivé, sont assez significatives. Les matériaux utilisés pour la vente sont fins, avec des éléments en daim et en éco-cuir. L'écran de 9,8 pouces est intégré à la console, tandis que le système audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs fait partie des options.

Le coffre à bagages évolue considérablement en fonction de la version choisie : de 332 litres pour la 2WD à 247 litres pour la 4WD, tandis que les capacités maximales respectives sont de 994 et 909 litres.

Alfa Romeo Milano, l'intérieur Lexus LBX, intérieur À bord du Volvo EX30

Des lignes simples et des revêtements soigneusement choisis caractérisent l'EX30, qui mise sur le minimalisme. Toutes les commandes de la voiture se trouvent sur le seul écran de bord, l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. Le logiciel qui anime le système est Google Automotive, dont l'interface rappelle celle des smartphones, ce qui la rend particulièrement intuitive.

Le compartiment à bagages n'est pas très grand, avec une capacité minimale de 318 litres et maximale de 904 litres en rabattant les sièges arrière dans une configuration 60:40. Il est toutefois possible d'utiliser le coffre, un compartiment supplémentaire de 7 litres situé sous le capot avant, pour y ranger, par exemple, des câbles de recharge.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Coffret Alfa Roméo Junior 10,25" 10,25" 400/ème litres Lexus LBX 12,3" 9,8" 332/994 litres VolvoEX30 - 12,3" 318/904 litres

Les moteurs

Les Junior, LBX et EX30 ont des philosophies différentes, surtout en ce qui concerne les moteurs. L'Alfa Romeo est le seul des trois modèles à être disponible avec un moteur 1.2 turbo essence mild hybrid de 136 ch. Parallèlement, le crossover italien peut être commandé dans une variante purement électrique de 156 ch avec une batterie de 54 kWh. Plus tard, la Veloce électrique de 240 ch arrivera également, partageant le groupe motopropulseur avec l'Abarth 600e et la Lancia Ypsilon HF.

Pour la version 156 ch, l'autonomie déclarée est de 410 km en cycle WLTP. Le Lexus LBX est le seul de la comparaison à être équipé d'un moteur à essence entièrement hybride : il s'agit du 1.5 de 136 ch avec traction avant ou intégrale.

L'EX30 est exclusivement électrique et est disponible en deux versions : Single Motor avec 272 ch et un moteur électrique monté à l'arrière et Twin Motor Performance avec deux moteurs, une transmission intégrale et un total de 428 ch. Il est possible de choisir entre une batterie de 51 kWh ou de 69 kWh, l'autonomie maximale atteignant 480 km dans le cas de la version Single Motor Extended Range.

Il convient de noter l'accélération impressionnante de l'EX30, plus puissant, qui passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes.