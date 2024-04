En voilà une surprise : Alfa Romeo a donné un nouveau nom à son dernier modèle d'entrée de gamme, un peu plus d'une semaine après la première mondiale, puisque le Milano devient désormais "Junior".

Mais a-t-on déjà connu un cas similaire ? Bien sûr que oui et ce n'est pas tout. De nombreuses voitures sont connues sous des noms différents, généralement sur d'autres marchés ou parce que le nom commun avait une signification critique dans certaines langues.

Galerie: Alfa Romeo Milano

16 Photos

Le précédent, en italie

Il est intéressant de noter qu'un changement de nom spontané a également eu lieu chez un autre constructeur italien : en 2003, Fiat a présenté sa nouvelle petite voiture sous le nom de "Gingo". Les brochures et les modes d'emploi étaient déjà imprimés lorsque, sans surprise, Renault s'y est opposé en raison de sa proximité avec "Twingo". La Fiat Gingo est ainsi devenue la deuxième génération de la Panda. Vous auriez pu y penser tout de suite...

Galerie: Fiat Panda (Type 169, 2003-2012)

11 Photos

Autres pays, autres noms

La cause la plus courante des changements de nom de modèle se situe au niveau mondial. Par exemple, si le nom au dos a une signification négative dans certaines langues. En Espagne, le "Pajero" est un ami de... la masturbation. C'est pourquoi le véhicule tout-terrain de Mitsubishi y était appelé "Montero". Le "Kona" a aussi posé problème car c'est un terme plutôt grossier pour désigner les organes génitaux féminins au Portugal. Ainsi, une autre île hawaïenne est inscrite à l’arrière du petit SUV Hyundai : Kaui.

Le Tata Zica a également reçu un nom défavorable car cela ressemblait (beaucoup) trop au virus Zika. La voiture a muté en Tata Tiago. La Toyota Corona a eu de la chance : elle a reçu ce nom bien avant le Covid-19. Volkswagen aimait également renommer ses voitures pour le marché américain : la Passat est devenue la Dasher en 1974 et la Golf s'est transformée en Rabbit.

VW Dasher (1974)

La Suzuki Swift portait autrefois de nombreux noms différents, comme Suzuki Cultus. Aux États-Unis, elle s'appelait Geo Metro. Ford y a proposé la Sierra et le Scorpio sous la marque éphémère Merkur.

Une question de tradition

Dans le meilleur des cas, les constructeurs automobiles ont dans leur gamme des séries aux noms éternels, comme la BMW Série 5 (depuis 1972) ou bien sûr la VW Golf (depuis 1974). Mais parfois, on a l’impression de devoir bousculer les traditions. En 1994, Audi a conçu la 80, l'A4, et l'A6. De même, l'A4 deviendra bientôt l'A5 et l'A6 l'A7 car à l'avenir, les nombres impairs identifieront les séries de moteurs thermiques, tandis que les nombres pairs seront réservés aux voitures électriques de la marque.

Mais ces changements peuvent mal tourner : Hyundai a pendant un certain temps renommé le Tucson en "ix35" afin que la gamme de modèles paraisse stricte. Toyota a aussi remplacé la Corolla en Europe par l'Auris avec un effort gigantesque. Dans les deux cas, le nom d'origine a été rétabli...

En 2018, la Toyota Corolla actuelle a été présentée en tant que Auris.

Volvo gère aussi sa nomenclature : la XC40 Recharge devient l'EX40 tandis que la C40 Recharge se transforme en EC40. En parlant de voitures électriques : l'Ora Funky Cat s'appelle désormais, et sans émotion, GWM Ora 03.

En Grande-Bretagne, la Ford Scorpio a continué à s'appeler Granada jusqu'au grand lifting de 1994. La Vauxhall Astra y était déjà disponible en 1980, et Opel n'a renommé la Kadett qu'en 1991.

Qui dit nouveaux propriétaires dit nouveau nom

Une autre raison pour de nouveaux noms peut être les fusions ou les acquisitions comme SsangYong qui devient désormais KG Mobility. Après la liquidation de la marque, la Talbot Arizona, entièrement développée est devenue la Peugeot 309, de même en 1976, la DAF 77 est devenue la Volvo 343. Des changements similaires ont aussi eu lieu en Angleterre aussi comme le groupe British Leyland Motor Corporation Ltd (BLMC) qui est devenu British Leyland Limited.

Peugeot 309 Volvo 343 (1980)

L'histoire de la Fiesta

Enfin, une parenthèse sur la façon dont les célèbres séries de modèles actuels tirent leur nom comme, par exemple, la Ford Fiesta. Le nom a été choisi au printemps 1974, environ deux ans avant le début de la production de la dernière voiture. Jusque-là, on l'appelait "Bobcat" en interne. Mais, en dehors des pays anglophones, qui devait comprendre la signification ? En outre, Mercury, filiale de Ford, a récemment lancé une voiture appelée Bobcat aux États-Unis.

Ils ont donc cherché un terme court, facile à prononcer, avec une touche européenne, facile à combiner avec le nom Ford et compréhensible partout. De 50 suggestions initiales, la sélection a été réduite à 30 et finalement à 10 idées.

Il s'agissait de : Amigo, Bambi, Bebe, Bolero, Bravo, Cherie, Tempo, Chico, Fiesta, Forito, Metro, Pony et Sierra.

Ford Fiesta de 1976 et 2006.

Des enquêtes ont désormais lieu : 10 % des personnes interrogées confondent la Sierra avec Siesta (ce qui n'a pas empêché Ford de lancer une Sierra en 1982). Amigo, Fiesta et Sierra sont devenues trop étroitement associées à l'Espagne, même si la Fiesta y serait construite en grand nombre. Les Britanniques n'aimaient pas Pony et les Allemands n'aimaient pas Bambi non plus.

Toujours chez Ford, en 1974, Pony et Bambi faisaient partie de la sélection finale, tout comme Fiesta, Amigo et Sierra. Mais apparemment, ils n’en étaient pas vraiment contents et l’ont reporté.

Galerie: Ford Fiesta (1976-1983)

6 Photos

La première Fiesta a reçu sa conception finale à Cologne, comme le montre cette photo de 1974. Le temps presse. Une suggestion sérieuse était que l’on puisse également appeler la petite voiture "Modèle B". Le service des relations publiques ont opté pour Bravo : B pour Bobcat, connu par l'alphabet radio et comme expression de la plus haute approbation. Ford Bravo ! Ça devait être ça !

Mais il y avait des points de friction : le nom appartenait à un fabricant italien de pâtes, qui ne l'utilisait pas. La rumeur disait également que Lamborghini prévoyait une Bravo. Le nom Pony, en revanche, a été éliminé car la Hyundai Pony a été présentée en 1974.

En fin de compte, la décision finale de septembre 1975 est allée jusqu'au sommet : Henry Ford II s'est vu présenter les noms Bravo, Fiesta et Amigo. À cela s'ajoute le fait qu'il fallait une solution rapide. Après tout, les emblèmes, les brochures et la publicité devaient être préparés.

La réponse est venue rapidement. "S'il vous plaît, n'envoyez plus de suggestions", ordonna Henry Ford II qui pensa : "Bravo n'est pas un nom pour une voiture. Cela sonne bien en italien ou en espagnol, mais pas en anglais. La Fiesta, en revanche, le fait."

Cependant, ce nom nécessitait l’autorisation de General Motors. Ford a décroché le téléphone lui-même et a appelé Tom Murphy, alors patron de GM. Sa réponse : "Vous voulez une Fiesta ? Vous pouvez l'avoir. Elle est à vous !"

Les planificateurs et les développeurs ont poussé un soupir de soulagement : la voiture aurait aussi pu s'appeler Adonis, Sonata, Gato, Piccolo, Ischia ou Bebe. Tous ces noms figuraient sur la première liste. Depuis 40 ans, nous nous sommes habitués à la Ford Fiesta qui a une sonorité familière. Difficile d'imaginer conduire une Ford Bambi ST sportive de 200 ch...

VW Pampero ou Blizzard au lieu de Golf ?

Pour le projet EA 337, qui est devenu la première VW Golf , il y avait quelques noms parmi lesquels choisir pendant la phase de développement. "Blizzard" a échoué à cause d'un fabricant de skis, et "Caribe" aurait également été en discussion.

Russell Hayes note dans son "VW Golf Story" que, selon une note de conversation de septembre 1973, le nom "Pampero" était envisagé pour le marché mondial et "Rabbit" pour le marché américain. "Pampero" est le nom d'un vent d'hiver sud-américain, il aurait donc pu entrer dans la gamme de vents de la Passat et du Scirocco. Le nom "Rabbit" a en fait été utilisé plus tard pour désigner le golf américain.

VW Golf I et le prototype EA 337 (à gauche).

Jens Meyer entre dans les détails dans son livre sur la VW Golf I ("VW Golf 1 - Tout sur la légende automobile de Wolfsburg"), qui vaut la peine d'être lu : Le conseil d'administration a convenu que les chiffres n'étaient pas une option. En conséquence, le service marketing a été appelé et ils ont eu la tête qui tournait avec des suggestions de sport, de musique et même des noms de pierres précieuses...

Début septembre 1973, on pensait encore à "Scirocco" pour l'EA 337 ; son frère sportif aurait alors simplement été appelé Scirocco Coupé. Quoi qu’il en soit, la production de la série préliminaire a commencé en janvier 1974. En octobre 1973, le conseil d'administration décide finalement : "Golf" pour la voiture compacte de 3,70 mètres de long et "Scirocco" pour le coupé. Mais d’où vient le nom Golf ?

Hans-Joachim Zimmermann, acheteur responsable sous la direction de Horst Münzner et Ignacio Lopez de 1965 à 1995, a révélé la solution de l'énigme lors d'une visite au musée de l'usine Volkswagen en 2014 : son hongre hanovrien nommé Golf, qu'il avait depuis longtemps. L'ancien président du club d'équitation et d'attelage de Wolfsburg l'a utilisé à plusieurs reprises avec succès et a été expressément salué par Horst Münzner à l'été 1973.

Quelques jours après cette conversation au manège, la direction a montré à son employé l'un des tout nouveaux prototypes compacts - avec la combinaison de lettres GOLF à l'arrière.