Alfa Romeo et la ville de Milan sont étroitement liées. L'histoire de la Maison est née en 1910 dans la capitale lombarde, également honorée dans le logo à croix rouge sur fond blanc, déjà utilisé à la fin du XIIIe siècle par le Grand-Duché de Milan, et dans le Biscione utilisé par le Viscontis, seigneurs de Milan de 1277 à 1447 .

Par conséquent, qualifier Milano de modèle historique pour Alfa Romeo - le premier petit SUV et surtout la première voiture électrique de l'entreprise - était une façon de revenir à ses origines. Partir du passé pour se projeter dans le futur. Mais une fois de plus, le nom de la ville qui a donné naissance à Alfa a été mis au placard.

L'affaire Giulietta

En fait, hier, c'est la deuxième modification de la Maison sur le nom de Milano. La première date de 2009, quelques mois avant le lancement de la nouvelle Alfa Romeo Giulietta. En fait, au départ, le Biscione compact aurait dû être appelé différemment, mais c'était la période « chaude » pour l'entreprise, avec la fermeture définitive de l'usine historique d'Arese en 2005.

Alfa Romeo Giulietta (2019)

Qualifier Milano de modèle produit non pas dans l'ombre de la Madonnina mais à Cassino aurait peut-être été un affront à l'histoire et à la situation de l'époque (nous parlons des premières années de la crise économique). Pas d'« impositions » externes, seulement des réflexions internes. Alors, après des mois d'annonces, voici le changement : d'Alfa Romeo Milano à Alfa Romeo Giulietta. Nom choisi pour célébrer les 100 ans de la naissance de l'entreprise, un hommage à l'un des modèles les plus aimés et appréciés.

Vendue à près de 500 000 exemplaires, elle fut un succès commercial, disponible avec différentes motorisations jusqu'aux 240 ch du 1 750 TBi 16V 240 TCT, le plus puissant jamais produit.

L'america

Milano était aussi le nom de l'Alfa Romeo 75 destinée au marché nord-américain. La dernière Alfa à propulsion - qui revint ensuite avec la 4C et la Giulia - débarqua outre-Atlantique en 1987, où elle resta jusqu'en 1989. Une mission malheureuse, comme pour le reste de la gamme Biscione qui fut vendue en Amérique du Nord jusqu'en 1995 sans enregistrer de ventes satisfaisantes, pour un modèle qui a connu un certain succès dans notre pays.

Alfa Romeo 75 - Milano

De Milano à Junior

Le troisième cas est celui dont tout le monde parle en ce moment : moins de 24 heures après la présentation de la nouvelle Alfa Romeo Milano, voici la critique du ministre Adolfo Urso, chef du ministère du Commerce et du Made in Italy :

"Une voiture appelée Milano ne peut pas être produite en Pologne. Ceci est interdit par la loi italienne qui a défini en 2003 le son italien, une loi qui prévoit qu'il ne faut pas donner d'indications qui induisent le consommateur en erreur. Ce seraient des indications trompeuses liées de manière explicite à indications géographiques. Par conséquent, une voiture appelée Milano doit être produite en Italie, sinon une fausse indication est donnée, ce qui n'est pas autorisé par la loi italienne".

Alfa Romeo Milano - Junior

Ce qui semblait au départ être une sorte de plaisanterie a été pris très au sérieux par Alfa Romeo qui, au cours de ce que nous imaginons être un week-end chaud, a décidé de changer son nom pour Junior.