Longueur : 4,173 mètres

Largeur : 1,781 mètre

Hauteur : 1,535 mètre

Empattement : n.d.

Compartiment à bagages : 400/n.d. litres

L'Alfa Romeo Milano fait enfin son apparition, se positionnant à la base de l'offre de la marque avec ses 4,17 mètres de long, soit 35 cm de moins que la Tonale. Un petit SUV (ou B-SUV si vous préférez), adapté aussi bien à la ville qu'aux trajets sur autoroute et propulsé, pour la première fois dans l'histoire du Biscione, par des moteurs 100% électriques, soutenus par des unités hybrides légères.

Un grand pas pour Alfa Romeo qui ne pénalise pas pour autant la capacité de chargement : quel que soit le type de motorisation choisi, en effet, les litres disponibles restent les mêmes.

Alfa Romeo Milano, les dimensions

L'Alfa Romeo Milano mesure 4,17 mètres (4 173 mm) de long, 1,78 mètre (1 718 mm) de large et 1,53 mètre (1 535 mm) ou 1,5 mètre (1 505 mm) de haut selon que l'on choisit la version normale ou la version sportive de 240 ch. L'empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, n'a pas été communiqué, mais il devrait être de 2,56 mètres, comme celui de ses "cousines" Fiat 600 et Jeep Avenger.

Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano, habitabilité et compartiment à bagages

L'un des détails stylistiques les plus souvent évoqués lors de la présentation de l'Alfa Romeo Milano a été l'arrière tronqué, référence à la signature Alfa Zagato. Hommage au passé mais pas seulement : le design est fonctionnel aussi bien pour l'aérodynamisme que pour l'espace de chargement. Le design vertical a en effet permis d'obtenir 400 litres de capacité de coffre, une valeur parmi les meilleures de sa catégorie, avec un design très régulier. Et ce, quel que soit le type de motorisation choisi.

Petit à l'extérieur et grand à l'intérieur, même dans l'habitacle où l'Alfa Romeo Milano offre un bon espace aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec une banquette de forme régulière et sans tunnel central, pour ne pas pénaliser ceux qui sont assis au milieu. La largeur de 1,78 mètre n'est pas abondante et trois adultes peuvent s'y asseoir à l'étroit. Les jambes et la tête disposent de suffisamment de centimètres pour ne pas toucher les dossiers avant et le toit.

Alfa Romeo Milano, le coffre Alfa Romeo Milano, l'intérieur

La gamme de moteurs de l'Alfa Romeo Milano comprend le 156 ou 240 ch électrique et le 1.2 hybride léger de 136 ch, associé à la traction avant ou à la transmission intégrale Q4. Il n'est actuellement disponible qu'en version Special Launch au prix de 31 900 euros pour la version électrifiée et de 41 500 euros pour la version électrique.

Modèle Puissance Carburant Transmission Alfa Romeo Milano EV 156 CV électrique Avant Alfa Romeo Milano Veloce 240 CV électrique Avant Alfa Romeo Milano Hybride 136 CV Hybride léger Avant

Intégral

Alfa Romeo Milano, des concurrents aux dimensions similaires

En tant que petit SUV premium, l'Alfa Romeo Milano a comme concurrents directs, en considérant le segment premium, l'Audi Q2, le Volvo EX30 et la DS 3. Le premier n'a pas de groupe motopropulseur électrique dans sa gamme, le second n'est disponible qu'avec des batteries, tandis que le troisième, basé sur la même plateforme CMP que le Milano, reproduit son offre.

En élargissant notre regard, nous trouvons les "cousines" Fiat 600, Opel Mokka et Jeep Avenger (la plus courte du lot) ainsi que la Ford Puma, également prête à passer à l'électrique dans le courant de l'année, et la MINI Aceman, qui arrivera dans le courant de l'année.