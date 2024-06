La Citroën C4 possède également une variante de coupé crossover appelée C4 X qui allie de manière inédite les éléments stylistiques et fonctionnels d’une hatchback, d’un SUV et d’une berline à quatre portes.

Parmi les différentes motorisations disponibles pour la Citroën C4 X, j’ai pu essayer celle à essence avec le 1.2 trois cylindres turbo de 131 ch couplé à la boîte automatique 8 vitesses. Lors de l’essai de la consommation réelle de 360 km de Rome à Forli, la française a enregistré une excellente moyenne de 4,10 l/100 km (24,39 km/l), dépensant 28,32 euros pour l’essence du voyage.

Aussi efficace que les mild-hybrides

En plaçant la Citroën C4 X PureTech 130 dans le classement des consommations réelles, je découvre que cette version essence peut facilement rivaliser avec les meilleures mild-hybrides sur le marché.

Citroen C4 X, la vue des trois quarts avant

La compacte quatre portes de Citroën consommait en effet un peu moins que la Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT DSG (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), la Fiat Tipo Station Wagon 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,25 l /100 km - 23,5 km/l) et Audi A3 Berline 35 TFSI S tronic (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

Seule la Skoda Octavia Wagon 1.0 e-tec DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), la Mercedes A 200 Automatic (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) et la Hyundai GDI-481 V sont les seules voitures à faire mieux que la C4 X. (3,90 l/100 km - 25,6 km/l), toutes avec des moteurs mild hybrid.

Confortable et avec le "coffre" classique

La voiture que j’ai essayée est une Citroën C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max, une version haut de gamme qui offre déjà en standard des jantes en alliage de 18", vitres arrière teintées, accès et démarrage sans clé, caméra de recul, affichage tête haute, climatisation automatique bi-zone, instrumentation numérique, écran tactile 10", Pack Drive Assist et Pack Safety 2.

Citroen C4 X, l’intérieur

L’ajout de peinture métallisée porte le prix de liste de cette C4 X à 33 200 euros. Un chiffre qui permet de conduire une voiture plutôt confortable et silencieuse, avec une boîte de vitesses automatique avec un fonctionnement fluide et précis et de bonnes capacités de charge malgré l’absence de hayon, remplacé par un couvercle de coffre non électrique et pas très pratique. Les 131 ch sont adaptés à la masse et à la dynamique de la voiture qui n’ont pas d'objectifs sportifs particuliers.

Le test vidéo de la Citroën C4 X

Sa consommation

La consommation moyenne dans les modes d’utilisation les plus fréquents de la C4 X s’est avérée assez faible et constante, avec quelques pics en ville et sur autoroute.

Citroen C4 X, la vue des trois quarts arrière

Rien qui ne puisse être géré par le réservoir de 50 litres, lui permettant alors de parcourir au moins 700 km avec un plein et de dépasser les 1000 km avec une conduite très économe.

La consommation dans les différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra urbain: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km d’autonomie théorique

Autoroute: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km d’autonomie théorique

805 km d’autonomie théorique Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.470 km d’autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions CO2

(WLTP) Citroën C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max Essence 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.289 kg 129 g/km

Données

Voiture: Citroën C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max

prix de base: 32.500 euros

Date du test: 03/05/2024

Météo (départ/arrivée): Pluie, 20°/Pluie, 19°

Prix du carburant: 1,919 euro/l (Essence)

Km de test: 886

Km total au début du test: 12.862

Vitesse moyenne sur le tronçon Rome-Forli: 69 km/h

Pneumatiques: Michelin e·Primacy S1 - 195/60 R18 96H XL (Etichetta UE: A, A, 68 dB)

Consommation

Moyenne "réelle": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Ordinateur de bord: 4,2 l/100 km

À la pompe: 4,0 l/100 km

Comptes

Dépenses "réelles": 28,32 euros

Dépense mensuelle: 62,94 euros (800 km par mois)

Ce que vous faites avec 20 euros: 254 km

Km avec un plein: 1.220 km

