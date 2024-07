La Commission propose de mettre un terme aux émissions de gaz à effet de serre sur les routes en 2035, mais avec "un large éventail de technologies innovantes" et "une approche neutre sur le plan technologique, dans laquelle les carburants synthétiques peuvent jouer un rôle grâce à une modification ciblée du règlement dans le cadre de la révision prévue".

En résumé, Ursula von der Leyen dit "oui" aux e-carburants, des carburants synthétiques qui maintiendraient les moteurs à combustion en vie même après le milieu de la prochaine décennie, lorsque l'interdiction de vendre des voitures à essence et à diesel en Europe entrera en vigueur.

Une égalité des chances

Le discours a été prononcé devant le Parlement européen, où Mme Von der Leyen était candidate à la présidence de la Commission européenne et où elle a été reconduite avec 401 voix pour, 284 contre et 15 abstentions, pour un second mandat qui poursuivra les objectifs du "Green Deal" avec plus de "pragmatisme".

"L'arrêt des moteurs endothermiques à partir de 2035", a ajouté le président, s'adressant aux journalistes à Strasbourg, comme l'ont rapporté les agences de presse, "nécessitera une approche technologiquement neutre, dans laquelle les e-carburants et les véhicules électriques auront une chance égale. Il est important à la fois de respecter les objectifs et de veiller à ce que la technologie soit neutre".

Champion de l'e-carburant

Rendez-vous en 2026

Il appartiendra donc à la Commission européenne de donner aux e-carburants un rôle dans la transition de la voiture vers le zéro émission. Une tâche qui devrait être accomplie en 2026, lorsque - selon le dossier décrétant l'interdiction des moteurs à combustion, avec une clause de sauvegarde en faveur des carburants alternatifs à l'électricité - Bruxelles devra réévaluer la durabilité environnementale des carburants synthétiques et éventuellement autoriser leur utilisation.

Mme Von der Leyen souligne toutefois que "l'objectif de neutralité climatique pour les voitures fixé à 2035 crée une prévisibilité pour les investisseurs et les constructeurs". Désormais, les voitures électriques ne seront plus les seules concernées.