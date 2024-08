La nouvelle BMW M2 sera bientôt suivie d'une variante encore plus puissante et plus méchante. En effet, d'ici la fin de l'année arrivera la CS, qui placera la barre encore plus haut au niveau de la puissance et de l'aérodynamisme du six cylindres 3.0, tout en perdant un peu de poids pour être encore plus maniable.

Plus précisément, selon une rumeur rapportée par le forum Bimmerpost, la nouvelle M2 CS pourrait développer 525 ch, soit 45 ch de plus que la M2 standard et 15 ch de plus que les M3 et M4 Competition.

Un style inimitable

Toujours selon Bimmerpost, la CS conservera la propulsion, tandis que la suspension aura un réglage plus spécifique et légèrement plus rigide.

BMW M2 CS, photos espion

Parmi les nouveautés en termes de réglages, on attend également un système de freinage dédié et un package aérodynamique assez complet (avec peut-être même des prises d'air plus grandes et un extracteur encore plus volumineux) pour faire de la M2 CS une bête de piste.

Pour compléter la transformation, il devrait également y avoir des inserts intérieurs spéciaux et une gamme de couleurs personnalisées, comme on l'a déjà vu sur les M3 et M4 CS.

La M2 la plus extravagante de toutes

Avec une perte de poids de quelques dizaines de kilos, BMW devrait offrir des performances encore plus exaltantes. Rappelons à cet égard que la M2 "de base" passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 250 km/h (285 km/h grâce à l'ajout de certains packs optionnels). Selon toute vraisemblance, la CS améliorera ces chiffres pour devenir la M2 la plus performante de tous les temps.

BMW M2 restyling

En ce qui concerne le prix, nous nous attendons à un tarif plus élevé que les quelque 78 000 euros nécessaires pour la M2. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour les premières annonces officielles, la présentation ayant lieu dans quelques semaines.