Manhart a rencontré la main sur la nouvelle BMW M2 . Le préparateur allemand a peaufiné sa première élaboration sur la nouvelle génération de la voiture de sport bavaroise.

Il s'agit d'une transformation sans compromis de la part de Manhart , qui a revu en profondeur la carrosserie, les réglages et le moteur de la M2, la rendant plus puissante qu'une M8.

Tout le potentiel du 6 cylindres

En ce qui concerne le moteur, la MH2 GTR (c'est ainsi que Manhart a rebaptisé la M2) peut compter sur un 3.0 biturbo entièrement remis à jour. Sur le S58, en effet, les ingénieurs allemands ont revu les réglages de l'ECU et ajouté un nouveau système d'admission, portant la puissance totale à 715 ch et 850 Nm.

BMW M2 de Manhart (MH2 GTR)

L'augmentation de 255 ch et de 300 Nm par rapport au modèle standard permet à la BMW de passer de 100 à 200 km/h en seulement 5,76 secondes. Il n'y a pas de données sur la vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h, mais il est très probable que ces chiffres soient respectivement supérieurs à 250 km/h et inférieurs à 4,1 secondes.

Pour donner une nouvelle voix à la M2, un nouveau système d'échappement avec des sorties de 100 mm et des soupapes à commande électronique a été installé.

Elle veut se faire remarquer

La BMW de Manhart est tout sauf timide. En effet, nous trouvons un kit de carrosserie de couleur magenta avec des autocollants dorés et des appendices aérodynamiques plutôt volumineux. Plus précisément, la M2 arbore une nouvelle calandre à double rêne, de nouveaux inserts de pare-chocs, un splitter et un gigantesque aileron arrière fixe.

BMW M2 de Manhart (MH2 GTR), le 3.0 S58

Les jantes en alliage de 21 pouces (chaussées de pneus 285/30 à l'avant et 305/25 à l'arrière) font la créature du tuner allemand encore plus menaçante, tandis que la suspension KW Variant 4 a abaissé la voiture de plusieurs centimètres.

Pour couronner le tout, Manhart a retiré les sièges arrière et ajouté un arceau de sécurité, préparant ainsi ce M2 pour la piste. Le prix ? Sur demande uniquement.