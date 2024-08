L'Acura RDX de troisième génération reçoit quelques modifications mineures à l'intérieur et à l'extérieur pour 2025, et il est difficile de repérer les différences. Il s'agit du deuxième lifting du crossover depuis sa mise en vente en 2018, qui a reçu sa première transformation en 2022.

Le RDX 2025 arbore une nouvelle grille de Pentagone diamantée "sans cadre" avec un maillage redessiné et un cadre plus fin. Les garnitures noires brillantes sont désormais de série, de même que les nouvelles jantes Berlina Black de 19 pouces. Elle est également disponible en trois nouvelles couleurs : Argent solaire métallisé, Bleu Canyon River métallisé et Gris urbain nacré, qui sont également disponibles sur le MDX 2025 redessiné.

Acura

Le RDX avec l'ensemble Advance reçoit des garnitures extérieures inférieures de la couleur de la carrosserie et des jantes multibranches de 19 pouces avec une finition mécanique Bernie Black. Les modèles RDX A-Spec reçoivent un traitement noir plus agressif, des jantes de 20 pouces et un badge. Le RDX A-Spec ordinaire porte de nouvelles jantes à 10 rayons avec finition gris requin. Le modèle A-Spec Advance est équipé de jantes exclusives de 20 pouces avec une finition mécanique Berlina Black.

Acura a redessiné la console centrale du RDX, en repositionnant et en agrandissant les porte-gobelets pour accueillir le socle de recharge sans fil, qui se trouvait auparavant dans le compartiment sous la console. Il y a également un nouveau mode grand écran sur l'écran central d'infodivertissement de 10,2 pouces de série pour la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Les RDX dotés de l'ensemble Advance reçoivent quelques touches premium supplémentaires comme une sellerie entièrement en cuir, un nouvel éclairage d'ambiance de la console centrale et des haut-parleurs de porte éclairés.

Acura Acura

Le RDX légèrement mis à jour continue d'être équipé du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, développant les mêmes 272 chevaux. La transmission automatique à 10 rapports de la marque s'intercale entre le moteur et la transmission intégrale Super Handling d'Acura, qui est de série sur toute la gamme.