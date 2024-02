Honda a procédé à un rappel massif de plusieurs modèles, car les airbags côté passager pourraient se déployer involontairement. Ce rappel concerne plus de 750 000 voitures Honda et Acura des années 2020-2022 et presque tous les modèles.

Le défaut concerne le capteur de poids du siège du passager avant. Un condensateur sur la carte de circuit imprimé du capteur peut se fissurer, entraînant un court-circuit interne. Si cela se produit, les airbags frontaux et de genoux du passager avant peuvent se déployer même en présence d'un occupant dont le poids est trop faible pour le dispositif de sécurité, comme un adulte plus petit ou un enfant, ce qui augmente le risque de blessure.

Voici la liste complète des véhicules rappelés :

Année Modèle 2020-2022 Honda Accord 2020-2021 Honda Accord Hybrid 2020 Honda Civic Coupe 2020-2022 Honda Civic Sedan 2021-2022 Honda Civic Hatchback 2021 Honda Civic Type R 2020-2021 Honda CR-V 2020-2021 Honda CR-V Hybrid 2020 Honda Fit 2020-2022 Honda HR-V 2021 Honda Insight 2020-2022 Honda Odyssey 2020-2022 Honda Pilot 2020-2021 Honda Passport 2020-2021 Honda Ridgeline 2020, 2022 Acura MDX 2020-2022 Acura RDX 2020-2021 Acura TLX Acura TLX

Selon Honda dans le rapport de rappel, le problème provient d'un fournisseur qui a changé le matériau de base de la carte de circuit imprimé au cours du processus de fabrication en raison d'une catastrophe naturelle chez un autre fournisseur. Le matériau de base alternatif n'a pas été vérifié pour cette utilisation, ce qui pourrait entraîner une tension supplémentaire sur la carte, conduisant à un condensateur fissuré. Sur les véhicules concernés, le témoin SRS peut s'allumer et le témoin de l'airbag passager peut rester éteint.

Honda a reçu sa première demande de garantie pour ce problème en août 2020. L'entreprise a enquêté, mais n'a pas découvert de défauts à ce moment-là. Cependant, en octobre 2021, la société a reçu plusieurs réclamations et a donc continué à enquêter, remarquant que la tendance augmentait jusqu'en novembre 2023 avant de trouver le défaut le mois dernier. Honda n'a pas reçu de rumeur de blessures ou de décès liés à ce problème, mais elle a reçu plus de 3 800 réclamations au titre de la garantie.

Honda réparera gratuitement le capteur de poids et informera les propriétaires concernés d'ici le 8 mars.