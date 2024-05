L'Audi RS 3 est livrée de série avec 400 ch en berline ou sportback. Mais le cinq cylindres de 2,5 litres peut faire plus. Le célèbre préparateur "ABT" l'a déjà prouvé avec la RS3-R, qui peut produire 500 ch. C'est trop à votre goût ? Et bien la nouvelle RS3-S, de 460 ch, comble l'écart entre le modèle de série et la R.

Le préparateur a mis en place un nouvel ensemble presque identique d’améliorations des performances, de modifications du châssis et d’optimisation visuelle de la carrosserie pour les deux versions de carrosserie. L'unité de commande AEC supplémentaire est principalement responsable de l'augmentation de la puissance et du couple de 60 ch et 40 Newton mètres. Les deux variantes sprintent de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. En option, la vitesse de pointe standard peut également être augmentée de 250 km/h à 300 km/h. 25 ch supplémentaires sont également disponibles sur demande, ce qui donne à cette RS3-S une puissance maximale de 485 ch.

Galerie: Audi RS3 (2024) par ABT

13 Photos

Grâce à de nouveaux ressorts de suspension, la carrosserie de la RS 3 Sedan et de la RS 3 Sportback est plus basse de 30 millimètres (maximum) et la puissance motrice est délivrée via une transmission intégrale et les quatre jantes en alliage de 20 pouces avec pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport au format 245/30 pour la route. Il existe également des fixations de garde-boue noir brillant.

Il n'y a pas que les performances qui changent

L'Audi RS3-S Sportback est également dotée d'un nouveau becquet de toit arrière en fibre de carbone, bien visible. Les gaz d'échappement sont évacués par les pots via quatre sorties d'échappement noires mates en acier inoxydable, d'un diamètre de 95 millimètres.

De nouveaux accessoires ajoutent également une touche individuelle à l'intérieur des modèles Audi. En plus de l'emblème "Abt RS3-S", le tuner fournit un nouvel éclairage d'entrée de porte ainsi que des tapis de sol avec le logo du modèle et un bouton marche/arrêt signé ABT.

Pour cette RS3-S Sportback, le forfait coûte 17 900 euros (brut plus montage et TVA) et pour la berline, il faudra débourser 16 600 euros. Le prix comprend la nouvelle garantie ABT de 5 ans.