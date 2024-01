Quel est l'ennemi numéro un de tout automobiliste ? La réponse est certainement l'aquaplaning, cette situation délicate qui se produit lorsque l'on roule dans une flaque d'eau, provoquant une perte d'adhérence momentanée entre le pneu et l'asphalte, ce qui fait glisser la voiture d'un côté ou de l'autre.

La prévention est simple et peut se faire de plusieurs manières, tout d'abord en choisissant les bons pneus, puis en conduisant très prudemment et en appliquant les techniques de sécurité que l'on peut apprendre dans de nombreux cours de conduite. Mais quand tout cela ne suffit pas, que se passe-t-il ?

La technologie, aujourd'hui, peut apporter une aide concrète dans ces situations, grâce aux systèmes modernes de contrôle de la stabilité et de freinage qui sont désormais ponctuels et précis. Leur dernière évolution à cet égard est la nouvelle plateforme logicielle évolutive développée par Goodyear et ZF, qui est exposée au CES 2024 de Las Vegas actuellement en cours. Voici comment cela fonctionne.

Une collection de pièces

La nouvelle plateforme logicielle évolutive développée par les deux leaders de l'industrie des composants et des pneus intègre deux technologies exclusives de leurs entreprises respectives. Il s'agit de Goodyear Sightline et de ZF cubiX, la première intégrée dans la seconde, conçue dans le but de transmettre des données supplémentaires sur les pneus et la route aux systèmes de sécurité déjà à bord, permettant ainsi une meilleure expérience de conduite avec plus de confort, de contrôle et d'efficacité.

Le SightLine de Goodyear, en particulier, est un logiciel capable de détecter à l'avance l'aquaplaning, réduisant ainsi le risque et offrant des recommandations en temps réel pour une vitesse optimale.

Mais ce n'est pas tout : lorsqu'une forte probabilité d'aquaplaning est détectée, le logiciel cubiX, enrichi de données intelligentes sur les pneus, est capable de déplacer les actionneurs du châssis (comme ceux des systèmes modernes de direction par câble) pour appliquer des mesures correctives et stabiliser la voiture.

Pour un avenir plus sûr

Le système de Goodyear et ZF fait partie d'une gamme de produits développés par diverses entreprises dans le monde que nous verrons très bientôt dans les voitures, peut-être en combinaison avec les systèmes ADAS de niveau 2 et 3 les plus modernes, le tout au bénéfice de la sécurité routière, qui est aujourd'hui un véritable problème pour de nombreux pays en Europe et dans le monde. Pour en savoir plus, il suffit d'attendre les prochains mois.

