En matière de préparation automobile, ABT n'est pas un amateur. Il présente aujourd'hui deux nouveaux modèles basés sur les Audi RS 6 Avant et RS Q8 : voici les ABT RS6-S et RSQ8-S. Avant de passer en revue les changements esthétiques, ABT explique que le moteur V8 4.0 L bi-turbo n'est pas resté d'origine. En effet, grâce au "ABT Engine Control", la puissance de ce moteur passe de 600 ch (800 Nm) à 700 ch (880 Nm).

Le préparateur allemand sait pertinemment qu'une partie de sa clientèle réclamera encore plus de puissance, c'est pourquoi, il se dit capable de l'augmenter encore plus pour offrir à ces deux voitures de sport pas moins de 740 ch pour 920 Nm. Qui dit hausse de la puissance, dit hausse des performances, malheureusement, ABT n'est pas entrer dans les détails mais on peut imaginer que les RS6-S et RSQ8-S accélèrent de 0 à 100 km/h en un peu moins de 3,5 secondes.

Côté look, ABT ne change pas de recette en ajoutant plusieurs pièces en carbone à ses deux nouveautés. On remarquera l'ajout d'une lame avant, de jupes latérales, d'un béquet en deux parties et d'une ligne d'échappement avec quatre canules d'échappement de 102 mm de diamètre.

Le tuner précise que la suspension est différente d'un modèle à l'autre. Dans le cas du RSQ8-S, il s'agit d'une suspension pneumatique réglée "de manière encore plus sportive". Comprenez par-là que la hauteur de caisse est plus basse que d'origine en fonction des modes de conduite (-25 mm en mode confort et -15 mm en mode sport). Quant à la RS6-S, ABT a implémenté de nouveaux ressorts réglables en hauteur et permettant d'abaisser le break jusqu'à 25 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Il a également installé des barres antiroulis.

ABT précise que cette transformation est disponible au prix forfaitaire de 42 900 € (hors installation). Ce kit peut être installé au siège de la société à Kempten, en Allemagne, ou dans les locaux d'un partenaire ABT. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un de ces deux modèles, et que vous trouvez que votre bolide manque un peu de puissance, vous savez ce qu'il vous reste à faire...