Une date a été fixée pour la présentation. L'Aston Martin DB12 sera dévoilée le 24 mai. L'héritière de la DB11 a été officiellement annoncée par un premier teaser, qui montre l'avant de la voiture encore plongé dans l'obscurité.

Pour voir la nouvelle Aston dans les moindres détails, nous devrons attendre encore quelques semaines, mais il y a déjà quelques rumeurs intéressantes à son sujet.

Fidèle à la tradition

La DB12 a été aperçue ces derniers mois au nord de l'Europe et sur le Nürburgring. La supercar britannique a donc déjà parcouru de nombreux kilomètres pour mettre au point les réglages et de probables modifications du moteur. Esthétiquement, la DB12 sera remaniée de fond en comble mais conservera la silhouette classique d'Aston Martin, caractérisée par son toit bas et son long capot avant.

Si l'on revient à l'image du teaser, on distingue clairement les nouveaux phares LED avec trois éléments horizontaux, la nouvelle signature lumineuse de la voiture (et peut-être aussi des futures Aston Martin).

D'autres nouveautés se trouvent dans l'habitacle, avec de nouveaux sièges et un tableau de bord entièrement redessiné qui pourrait abriter un système d'infodivertissement de nouvelle génération. Ce dernier fait l'objet de rumeurs discordantes, entre ceux qui pensent qu'un système d'origine Mercedes sera adopté et ceux qui pensent qu'il sera développé en interne par le constructeur britannique.

V8 et V12 en voie de confirmation

Sous le capot de la DB12, il devrait toujours y avoir un moteur V8, peut-être électrifié pour augmenter encore les performances et l'efficacité. Le haut de gamme devrait rester le V12, qui dans sa configuration actuelle de 5,2 litres délivre 639 ch de puissance.

Mais il est possible que cette motorisation soit annoncée ultérieurement et destinée à certains modèles spéciaux. Le 24 mai, seule la version Coupé devrait être dévoilée, même s'il est probable que la Volante à toit souple (avec des moteurs identiques) soit encore proposée dans un avenir proche.