Nous avons eu notre tout premier aperçu du Volkswagen T-Cross restylé en février de cette année, puis un autre prototype a été espionné vers la mi-avril. Aujourd'hui, voici un nouveau lot de photos espion avec le SUV d'entrée de gamme, et sur celles-ci le modèle est presque dépourvu de camouflage.

Il y en a encore un peu, cependant. En y regardant de plus près, vous remarquerez que le carénage avant a un déguisement intelligent autour des phares antibrouillard, qui imite l'apparence du T-Cross actuel. Cependant, les clusters auront une nouvelle forme avec les phares, qui recevront également une nouvelle forme extérieure. La calandre supérieure semble un peu plus grande et présente un nouveau motif. Des modifications ont également été apportées à la calandre inférieure du pare-chocs.

Rien de neuf sous le capot

La situation est similaire à l'arrière. Il y a du ruban adhésif qui cache certaines parties des feux, ce qui fait allusion à de nouveaux graphiques internes pour les unités LED. Le pare-chocs avant pourrait également être révisé.

Malgré quelques nouveautés côté look, il n’y a rien à signaler pour le département moteur. En Europe, le TSI à trois cylindres de 1,0 litre continuera de servir d'option de base, tandis que le 1,5 TSI à quatre cylindres restera le moteur phare. Une version diesel de 1,6 litre était disponible auparavant pour le crossover, mais ce n'est plus une option sur la plupart des marchés du Vieux Continent.

Le T-Cross rénové devrait faire ses débuts au plus tard dans quelques mois, et sera éventuellement mis en vente avant la fin de l’année 2023. Positionné sous le T-Roc dans la gamme de modèles multi-segments lourds de Volkswagen, le plus petit véhicule partage ses fondements de base avec la Polo (qui n’est malheureusement plus au goût du jour) et est en concurrence avec le Ford Puma entre autres.