Le groupe Stellantis a obtenu en 2023 des résultats financiers et des niveaux de vente en hausse par rapport à l'année précédente, avec un chiffre qui se détache de tous les autres : le bénéfice net a atteint 18,6 milliards d'euros, un chiffre qui, comparé aux 16,77 milliards d'euros de 2022, représente une nette augmentation de 11 %.

Le chiffre d'affaires de Stellantis augmente également, atteignant 189,5 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 6 % par rapport à 2022. Le chiffre des ventes mondiales de voitures et de véhicules utilitaires n'est pas moins positif, puisqu'il atteint 6,16 millions d'unités (+6,6 %). Les livraisons de véhicules électriques sont en hausse, elles aussi, de 21 %.

Bonnes ventes en Europe, mauvaises en Chine et en Asie

Les chiffres de vente par zone géographique sont également particulièrement intéressants, car ils nous indiquent un groupe Stellantis en bonne croissance dans l'Europe élargie (+7,1%) et, avec des chiffres plus faibles, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (+56,5%). Le marché asiatique, lui, est en crise. En effet, Stellantis est en baisse de 19,6%. Petite croissance mondiale pour Maserati, avec 26 600 livraisons (+2,7 %).

L'Europe élargie: 2.814.000 (+7,1%)

Amérique du Nord: 1.903.000 (+2,2%)

Amérique du Sud: 879.000 (+2,3%)

Moyen-Orient et Afrique: 443.000 (+56,5%)

Chine, Inde, Asie, Pacifique: 102.000 (-19,6%)

Stellantis indique également que 6,6 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions en 2023, soit une augmentation de 53 % par rapport aux 4,3 milliards d'euros versés en 2022.

Nous continuerons à être solides, même en prévision d'une année 2024 mouvementée".

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a commenté les résultats de 2023 :

"Nous venons de passer le cap des trois ans d'existence de Stellantis et je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes qui, avec un haut niveau d'excellence, contribuent de manière décisive à notre croissance, malgré l'adversité du moment.

Carlos Tavares

Les résultats records annoncés aujourd'hui sont la preuve que nous sommes devenus un nouveau leader mondial de l'industrie et que nous continuerons à être solides à l'approche d'une année 2024 mouvementée. Grâce à la flexibilité de nos technologies et à la feuille de route établie en termes de produits, nous sommes prêts à faire face aux différents scénarios qui peuvent se présenter, en continuant à réaliser les objectifs du plan stratégique Dare Forward 2030."





