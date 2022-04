Hassanal Bolkiah, le sultan de Brunei est un mordu d'automobile. Sa collection de voitures est considérée comme étant l'une des plus grandes et des plus chères au monde, sa valeur est estimée à 5 milliards de dollars ! En 2017, une vidéo de la collection de voitures du sultan de Brunei a fait surface. On découvrait plusieurs supercars dont certaines produites qu'en série limitée.

Le sultan de Brunei apprécie les Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, etc. Il est aussi fan de McLaren, à tel point qu'il était propriétaire de 10 McLaren F1. D'après Carscoops, la famille royale de Brunei possédait trois des cinq McLaren F1 LM produites, une McLaren F1 GTR et une McLaren F1 GT assemblée à seulement trois exemplaires. Il se dit que la famille royale a cédé quelques-unes de ses McLaren au fil des années, mais une chose est sûre, la McLaren F1 GT est toujours en sa possession, elle a été aperçue à l'aéroport de Brunei en partance pour le Royaume-Uni.

Ces photos ont été postées la semaine derrière sur Instagram. On y découvre la McLaren F1 GT du sultan de Brunei en train d'être affrétée par avion. Elle a atterri à Heathrow Airport, l'aéroport de Londres. À sa descente de l'avion, la supercar a immédiatement été bâchée par les équipes au sol avant d'être emmenée à une destination inconnue.

D'après la page Instagram brunei_car_collection, cette voiture d'exception a été envoyée au siège social de McLaren afin d'y être restaurée. Si cette information est véridique, nous la reverrons prochainement à l'aéroport londonien en partance pour le Brunei. D'ailleurs, au mois de février dernier, une autre McLaren F1 a été aperçue à l'aéroport. Nous avons appris qu'elle avait été envoyée au Brunei après une restauration complète dans les ateliers de la marque de Woking.

Pour en revenir à la McLaren F1 GT, trois exemplaires ont été produits comme précisé précédemment. Le premier exemplaire (châssis #56XPGT) a appartenu à McLaren durant de longues années avant d'être revendu à un collectionneur suisse. Le second (châssis #58F1GT) sommeille auprès d'un collectionneur japonais, le troisième (châssis #54F1GT) - vous le connaissez maintenant - appartient au sultan de Brunei.