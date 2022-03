Tous les passionnés de voitures ont un rêve: acheter cette voiture dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes, car la passion, sous quelque forme que ce soit, n'a pas de limites. Cependant, il existe des hommes et femmes dans le monde qui ont non seulement atteint leur objectif d'acheter cette voiture particulière, mais qui, au fil des ans, ont accumulé des véhicules rares et spéciaux, créant ainsi leur garage de rêve.

Une étude récente publiée au Royaume-Uni a analysé les collections de certains riches milliardaires. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les cinq garages les plus riches du monde.

Six à dix

Avant de passer au Top 5, il convient de mentionner les garages hors classement. En sixième et septième position, nous trouvons David Letterman et Lionel Messi, qui possèdent chacun une collection de voitures d'une valeur de 50 millions de dollars.

Dans le garage à Lionel Messi, on retrouve une très rare Pagani Zonda Cinque, l'une des Pagani les plus rares et les plus exclusives jamais fabriquées. En 2016, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait acheté anonymement pour 32 millions d'euros une Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Quelques jours plus tard, le champion lui-même a démenti cette information sur son profil Instagram. Mais le propriétaire actuel de cette rare Ferrari est toujours inconnu.

Messi n'est pas le seul à disposer d'un garage spécial, notamment son ami et collègue Cristiano Ronaldo, qui a récemment commandé une Bugatti Centodieci, et Zlatan Ibrahimović, qui a été photographié à plusieurs reprises dans sa Ferrari Monza SP2.

Le magnat américain de l'immobilier Manny Khoshbin arrive en huitième position, possédant un total de 30 millions de dollars de voitures. Très actif sur Instagram, il est célèbre pour posséder plusieurs voitures blanches, dont deux Rolls-Royce Phantom décapotables, une Bugatti Veyron, une Mercedes-AMG SLR et l'unique Bugatti Chiron habillée par Hermès.

À la neuvième et dixième place, on trouve respectivement Ian Poulter et Floyd Mayweather Jr, qui possèdent tous deux un patrimoine automobile d'environ 25 millions de dollars.

5. Jerry Seinfeld

En cinquième position, on trouve Jerry Seinfeld, le comédien et humoriste américain né en 1954, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands collectionneurs au monde de Porsche. Dans son garage, actuellement évalué à environ 100 millions de dollars, certaines des 911 les plus emblématiques jamais construites ont trouvé refuge au fil des ans.

Parmi elles, citons la 997.2 Speedster, affectueusement surnommée "Schtroumpf" par les amateurs de chevaux de Stuttgart, la 997.2 Sport Classic et une 991.2 GT3 RS construite spécialement pour lui et récemment mise aux enchères.

On y trouve également certaines des Porsche qui ont écrit l'histoire de la société en matière de course, notamment une 718 RSK de 1959. Enfin, une Carrera GT de 2000 a également trouvé sa place dans son garage, mais elle a été mise aux enchères. Avec 3 700 miles au compteur et un prix de départ d'un million de dollars.

4. Jay Leno

La quatrième place sur la liste est occupée par les 286 voitures de Jay Leno. Le célèbre présentateur de télévision et humoriste américain possède actuellement une collection de voitures d'une valeur d'environ 150 millions de dollars.

Sa vaste collection, considérée comme l'une des plus riches d'Amérique, comprend certaines des voitures les plus emblématiques du Nouveau Monde jamais produites, dont plusieurs Ford GT et des Shelby Cobra originales, qui valent chacune plus d'un million de dollars. On y trouve également des voitures européennes, dont une McLaren F1, deux Lamborghini Miura, une Lamborghini Countach et une Mercedes-AMG SLR.

Une mention spéciale pour le Tank Car, probablement sa voiture préférée, dans laquelle on le voit souvent circuler. Basé sur une Chrysler des années 1940, il est propulsé par ce qui est probablement le premier moteur HEMI de l'histoire, un V12 emprunté à un char d'assaut construit pour la guerre de Corée qui produit 1 600 ch.

Jey Leno détient également un autre record sur la liste des garages les plus riches et les plus chers du monde, il est le collectionneur de voitures le plus recherché sur le web, avec un total de 175 500 recherches annuelles sous son nom.

3. Lawrence Stroll

En troisième position, nous passons de la Porsche de Jerry Seinfeld à la Ferrari de Lawrence Stroll. Le propriétaire canadien de l'équipe de Formule 1 Aston Martin est considéré comme l'un des plus grands collectionneurs de voitures du Cheval Cabré au monde. Dans son garage se trouvent certains des rouges les plus rares jamais fabriqués, dont la valeur totale avoisine les 185 millions de dollars.

Pour n'en citer que quelques-uns, en commençant par les plus "courants", nous trouvons une 360 Challenge, une 360 GT, une F430 Challenge, une F40 GTE, une F50, la rarissime Ferrari Enzo FXX et la LaFerrari FXX K.

2. Ralph Lauren

Les deux premières positions du classement sont considérées comme presque égales, compte tenu des difficultés rencontrées pour vérifier la valeur réelle et actuelle du garage numéro un, ce que nous verrons prochainement. En deuxième position, on trouve le garage du designer américain Ralph Lauren.

Né en 1939, son parc automobile comprend des pièces inestimables, comme l'aérodynamique Mercedes SSK Conte Trossi de 1930 avec son toit rigide d'origine, une Bentley Blower verte de 1929, une Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé de 1938, deux Alfa Romeo 8C, une Monza 1931 2300, une 2900 Mille Miglia de 1938 et quatre Ferrari 250, une Testa Rossa de 1959, une GT Berlinetta SWB de 1960, une GTO de 1962 et une LM de 1964.

En parlant de LM, voitures conçues pour courir au Mans, son garage contient également une McLaren F1 LM, la voiture la plus récente de sa collection, ainsi que la BMW Nazca Concept, datant de 1996. Selon les recherches, sa collection a une valeur totale d'environ 350 millions de dollars.

1. Hassanal Bolkiah

En théorie, Hassanal Bolkiah devrait être en tête de notre liste. Mais seulement en théorie, car toutes les informations disponibles sur le parc automobile du sultan de Brunei sont incertaines et non vérifiables à 100 %. Le sultan, né en 1946, aurait amassé une fortune automobile d'environ 5 milliards de dollars.

Comprenant au moins 7 000 voitures, le sultan posséderait un grand nombre des Ferrari F40, dont deux voitures originales à volant à droite et une dans une couleur gris mat d'origine extrêmement rare. Historiquement, le sultan posséderait également plusieurs SUV Bentley Dominator, construits sur mesure pour lui en 1996, à une époque où le Bentayga était encore inconnu.

Sa collection colossale comprendrait également plusieurs Lamborghini, plusieurs Mercedes-Benz Classe S blindées ainsi que sa propre voiture de parade, une Rolls Royce Silver Spur recouverte d'or 24 carats, blindée et d'une valeur d'environ 3 millions de dollars.

Les informations concernant le sultan de Brunei sont invérifiables. Des sources proches mais non officielles et vérifiées affirment que Bolkiah a récemment vendu une partie de sa collection en raison de la crise pétrolière mondiale.