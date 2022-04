Quelque chose se trame entre Audi, BMW et McLaren. Il y a quelques mois, des rumeurs ont fait état du rachat de McLaren par Audi ou BMW. Nous avons aussi entendu dire que BMW voulait entrer au capital de McLaren, toutefois, les représentants de la marque de Munich ont qualifié cette information de fausse.

Quelques jours plus tard, les bruits de couloir chuchotaient qu'Audi avait racheté la marque britannique, McLaren s'est empressé de déclarer que cette information était fausse. Le fabricant de Woking souhaitait même que les publications faisant état de cette rumeur soient effacées. Une porte-parole de la marque aux anneaux est aussi intervenue en indiquant qu'aucune information officielle ne pouvait être publiée.

"Le groupe McLaren est au courant d'un rapport de presse indiquant qu'il a été vendu à Audi. C'est totalement inexact et McLaren cherche à faire supprimer l'histoire. La stratégie de McLaren a toujours impliqué des discussions et une collaboration continues avec les partenaires et fournisseurs concernés, y compris d'autres constructeurs automobiles, cependant, il n'y a eu aucun changement dans la structure de propriété du groupe McLaren."