McLaren n'est pas en grande forme financière et la pandémie de COVID-19 ne l'a pas aidé. L'an dernier, il a levé plus d'un milliard d'euros, mais il n'a pas encore complètement sorti la tête de l'eau. Il y a quelques jours, c'est son patron Mike Flewitt qui a quitté le bateau en quittant ses fonctions, laissant le constructeur de Woking entre les mains de Michael Macht, l'ancien PDG de Porsche en attendant le recrutement d'un nouveau patron.

Aujourd'hui, et d'après les informations du quotidien allemand Automobilwoche, deux constructeurs seraient intéressés par le rachat de McLaren, il s'agirait de BMW et d'Audi. Dans les détails, Audi voudrait s'accaparer de division Formule 1, tandis que BMW voudrait mettre la main sur la division automobile.

Pour l'heure, ni BMW ni Audi n'ont confirmé cette information, le constructeur de Munich a même nié ce projet de rachat. Automobilwoche indique pourtant que les dirigeants de BMW ont pris rendez-vous le mois prochain avec le fonds souverain Mumtalakat (Bahreïn) qui détient 62.55 % du capital du groupe McLaren.

Contacté par Motor1.com, Mark Dahncke, directeur des communications chez Audi of America, a déclaré : "Aucune information pour le moment". La responsable des relations publiques chez McLaren a ajouté :

"Le groupe McLaren est au courant d'un rapport de presse indiquant qu'il a été vendu à Audi. C'est totalement inexact et McLaren cherche à faire supprimer l'histoire. La stratégie de McLaren a toujours impliqué des discussions et une collaboration continues avec les partenaires et fournisseurs concernés, y compris d'autres constructeurs automobiles, cependant, il n'y a eu aucun changement dans la structure de propriété du groupe McLaren."