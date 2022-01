David contre Goliath. Vous connaissez sans doute l'histoire. Ou si vous ne la connaissez, vous savez au moins qu'il s'agit d'une bataille dans laquelle l'outsider parvient à vaincre un adversaire apparemment insurmontable.

Nous ne sommes pas sûrs qu'il existe un meilleur équivalent automobile qu'une Toyota GR Yaris affrontant une BMW M4. Et nous ne parlons pas seulement du facteur de peur associé à ce gros nez de la BMW...

On pourrait dire que la GR Yaris est une moitié de M4. Elle a littéralement deux fois moins de cylindres, deux fois moins de turbocompresseurs, presque deux fois moins de cylindrée et, par conséquent, environ deux fois moins de puissance. En chiffres, cela représente 272 chevaux pour le trois cylindres turbo de 1,6 litre de la Toyota. La BMW, quant à elle, développe 510 chevaux (375 kW) grâce à un moteur six cylindres de 3,0 litres à deux turbocompresseurs. Comment la GR Yaris pourrait-elle avoir une chance dans en drag race ?

Si l'on s'en tient aux statistiques, elle n'en a aucune. La BMW est bien plus rapide à l'accélération, écart qui se creuse à mesure que la vitesse augmente. Cependant, la GR Yaris a deux avantages pour elle : le poids et l'adhérence. Elle pèse près de 408 kilogrammes de moins que la BMW et s'attaque à la piste avec une transmission intégrale. Ainsi, si la M4, ici en propulsion, est plus rapide sur le papier, la GR Yaris a une formule plus fiable en situation réelle.

C'est évident dès le début de la course, car l'intrépide citadine prend immédiatement la tête. Un lancement à haut régime sans patinage de roue la voit s'éloigner de la ligne de départ avec gloire, bien que le conducteur ait eu un léger avantage sur la M4, plus lente à la détente. En un clin d'œil, la Yaris a plus d'une longueur de voiture d'avance, mais rien ne peut arrêter la vague de puissance sous le capot de la M4. Goliath ne se contente pas de dépasser David, il l'écrase en route vers la victoire.

Mais pas autant que l'on pourrait s'y attendre. Oui, c'est une défaite. Mais David a livré un sacré bon combat.