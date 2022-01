Au Tokyo Motor Show 2022, qui se tiendra du 14 au 16 janvier prochain, Toyota sera bel et bien présent, et avec un beau programme qui plus est. Ces derniers mois, la firme japonaise a fait parler d'elle concernant sa nouvelle stratégie d'électrification, mais le sujet devrait être bien différent à l'occasion du prochain salon nippon.

En effet, comme en témoigne cette nouvelle photo en guise de teaser, Toyota présentera une Toyota GR Yaris encore plus épicée. Pour le moment, celle que beaucoup nomment déjà "GRMN", n'a pas encore fait parler d'elle, hormis quelques sorties musclées sur le Nürburgring.

En regardant d'un peu plus près l'image dévoilée, on aperçoit des pare-chocs beaucoup plus volumineux avec de nouveaux appendices aérodynamiques, une prise d'air sur le capot en fibre de carbone et d'autres prise d'air situées au niveau des ailes.

Selon plusieurs rumeurs, le trois cylindres 1,6 litre atteindrait 272 chevaux et 390 Nm de couple. La voiture serait conçue sous trois variantes différentes, une version "de base", une typée circuit, et une autre dédiée au rallye. La voiture pèserait 30 kilos de moins que la GR que nous connaissons actuellement, pour un total de 1250 kilos. La production pourrait commencer en juillet 2022 avec une série limitée à 500 exemplaires.

En plus de cette sulfureuse Yaris, Toyota présentera également une GR GT3 à Tokyo. Également présentée via le teaser ci-dessus, elle se définit comme un concept dédié à l'univers de la compétition. Il va sans dire que ce modèle sera exclusivement conçu pour la piste. Reste à savoir quelle motorisation elle embarquera, certains évoquent déjà un groupe motopropulseur hybride ou 100 % électrique.

Nous ne serions toutefois pas surpris que le moteur soit partagé avec la GR010 Hybrid, l'hypercar qui roulera bientôt en Endurance, ou bien la future GR Super Sport, la fameuse supercar de la firme japonaise tant attendue.