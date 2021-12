Comment rouler à bord d'une Yaris sportive sans pour autant opter pour la très radicale GR Yaris ? Toyota a la solution et présente la Yaris GR Sport, une sorte de sportive à mi-chemin entre les versions standards et la terrible GR Yaris.

Quelques maigres améliorations

Celle-ci embarque le moteur hybride 1.5 L qui développe la modeste puissance de 116 ch. Elle bénéficie de quelques changements pour donner le sourire au conducteur comme les suspensions et les amortisseurs qui ont été améliorés, ainsi que la direction assistée optimisée afin d'améliorer sa réactivité et offrant davantage de précision.

Le constructeur japonais n'entre pas dans les détails, mais il explique avoir réduit la traînée grâce à l'utilisation de revêtement supplémentaire à l'intérieur des passages de roues. Enfin, des renforts sous le plancher ont été ajoutés afin d'améliorer la rigidité et la stabilité de la Yaris GR Sport.

Sportive que d'apparence

Vous l'avez bien compris, la Toyota Yaris GR Sport n'est pas une sportive à proprement parler. Mais elle tente de s'en rapprocher à travers les améliorations citées, ainsi que l'accastillage qui lui donne l'air d'être plus performante qu'elle ne l'est vraiment. Sa calandre par exemple bénéficie d'un "traitement inédit" avec une grille comportant des motifs en forme de "G". Toyota lui a aussi ajouté un diffuseur à l'arrière et des jantes de 18 pouces.

Dans l'habitacle, Toyota a simplement inséré les logos Gazoo Racing sur le volant, les appuie-têtes, le bouton de démarrage et le combiné d'instruments. On retrouve aussi des surpiqures rouges sur le volant, les sièges et le levier de vitesses.

Les tarifs de la Toyota Yaris GR Sport ne sont pas encore connus, Toyota promet que la commercialisation de cette prétendue sportive débutera en Europe au second trimestre 2022.