Avant l'ère des Audi RS 6 familiales à moteur V8, il fut un temps où la marque allemande avait un V10 sous son capot. Nous parlons de la génération C6 de la RS 6, fabriquée entre 2008 et 2011 - et nous en avons un exemple ici lors d'une accélération à vitesse maximale sur l'Autobahn allemande, avec l'aimable autorisation d'AutoTopNL.

L'Audi RS 6 Avant de deuxième génération n'est pas de série. Au lieu de produire seulement 580 chevaux (426 kilowatts) et 650 Newton-mètres de couple, elle grimpe à 780 chevaux (582 kW) et 955 Nm.

L'étendue des modifications apportées à cette RS 6 n'a pas été divulguée, mais les chiffres mentionnés ci-dessus se traduisent par des accélérations jusqu'à 100 km/h plus rapides que ceux de la version d'origine (3,9 contre 4,5 secondes) et une vitesse de pointe plus élevée à 350 km/h. C'est du moins ce qu'affirme la vidéo, mais nous n'avons absolument aucune raison d'en douter.

Dans ce test de vitesse maximale ci-dessus, l'Audi RS 6 Avant n'avait plus de compteur de vitesse, mais elle n'a toujours pas atteint la vitesse maximale annoncée ci-dessus. La vitesse maximale qu'elle a atteinte est de 335 km/h, sans doute en raison des autres usagers de la route.

Cette vidéo est également l'occasion d'apprécier le son de cette RS 6. Ce n'est pas une surprise car le V10 biturbo de 5,0 litres sous le capot de la RS 6 était apparenté au V10 à aspiration naturelle qui équipait l'Audi R8 Type 42. Et comme nous le savons, la R8 de première génération partageait son châssis et son moteur avec la Lamborghini Gallardo. Donc oui, le moulin V10 TFSi aura certainement un son similaire malgré les différences d'application dans ces voitures.