Il y a quelques années (en 2019), la vidéo d'une Formule 1 sur une voie publique en République Tchèque a fait le tour du monde. La police a alors enquêté sur le conducteur de la monoplace pour le retrouver. Nous voilà en 2022 et voici qu'une nouvelle vidéo apparaît sur internet.

On y voit la voiture de Formule 1 rouler sur autoroute. Elle n'était visiblement pas seule et était accompagnée de quelques prestigieuses supercars et hypercars dont une Bugatti Chiron. Le conducteur porte toujours un casque pour se protéger et pour ne surtout pas révéler son identité. Les forces de l'ordre vont de nouveau devoir enquêter pour l'interpeller, car la monoplace n'est pas homologuée et ne doit donc rouler que sur circuit. Son permis pourrait être suspendu, il risque aussi une amende de plusieurs milliers d'euros.

Le site iDNEZ précise que "la police a retrouvé le suspect, mais le conducteur a nié les accusations". Le suspect risquait une amende de 10 000 € ainsi que l'interdiction de rouler pendant un an, mais il a échappé aux sanctions "grâce au casque qu'il portait au volant, qui rendait impossible son identification à partir des enregistrements vidéo".

Cette monoplace ressemble de loin à la Ferrari F2004 engagée par Scuderia Ferrari durant la saison 2004. Elle a été pilotée par Michael Schumacher et porte le numéro 7 en référence aux sept titres de champion du monde de Formule 1 remportés par Schumi. Il s'agirait en fait d'une Dallara GP2/08.

Le conducteur semble narguer les policiers, car tant qu'il n'est pas arrêté ou identifié de façon très précise, il pourra continuer d'utiliser sa voiture de course en toute impunité. Il a au moins le mérite de profiter de ces instants de plaisir en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Il n'a à aucun moment été vu en train d'exploiter toute la cavalerie de sa monoplace.