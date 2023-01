La prochaine édition du salon de l'automobile de Genève se fera au Qatar, rester en Suisse n'étant pas possible. Nous l'avions anticipé en octobre et aujourd'hui les premières informations sur le format ont été publiées par l'organisation, sans toutefois donner la nouvelle la plus attendue et la plus importante : quels constructeurs automobiles seront présents ?

En attendant, commençons par dire que le Salon aura lieu à Doha du 5 au 14 octobre 2023, en même temps que le Grand Prix de Formule 1, et s'appellera "Ultimate Festival of Automotive Excellence".

Il s'agit clairement d'un événement très important, du moins sur le papier, auquel le pays tient beaucoup, compte tenu également de la controverse autour de la Coupe du monde (organisée fin 2022) et du Qatargate qui s'en est suivi, le scandale politique à la Commission européenne qui a débuté en juillet 2022 et qui est encore en cours. Ce dernier a conduit à ce jour à l'arrestation des anciens députés européens Eva Kaili et Antonio Panzeri.

Le nouveau format et les nouveautés

L'exposition promet d'être beaucoup plus importante que les salons européens. En plus de l'exposition classique des nouveaux produits dans les halls, au Qatar il y aura la possibilité de tester dynamiquement les voitures (sur la route, sur la piste et en tout-terrain, sur les dunes du désert).

Galerie: Photo - Salon de Genève 2023 au Qatar

4 Photos

L'organisation attend déjà plus de 200 000 visiteurs venus du monde entier, sans compter les personnes qui suivront la Formule 1 sur place. Le PDG de GIMS (Geneva International Motor Show), Sandro Mesquita, a annoncé dans un communiqué de presse que de nombreuses marques seraient déjà très intéressées pour une participation également pour trouver de nouveaux clients dans le pays.

Le Qatar Motor Show impliquera de nombreuses entités du pays dont le Ministère du Tourisme, des importateurs de voitures, le circuit de Losail ou encore les musées qui composent la collection du Qatar Auto Museum. Parmi les partenaires figurent l'office de tourisme du Qatar et Qatar Airways.